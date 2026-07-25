Santa Fe superó las 430.000 vacunas antigripales aplicadas

La provincia de Santa Fe superó las 430.000 dosis aplicadas contra la gripe desde el inicio de la campaña de vacunación, desarrollada a partir de marzo en hospitales, centros de salud y operativos territoriales.

Según datos del Ministerio de Salud provincial, hasta comienzos de julio se habían colocado 430.772 vacunas. La cifra representa un incremento del 21 % frente al mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 356.265 aplicaciones.

La campaña está dirigida principalmente a las personas que presentan mayores riesgos de sufrir complicaciones por enfermedades respiratorias. La vacunación es gratuita y continúa disponible en los efectores públicos que cuentan con vacunatorio.

El grupo con mayor cantidad de dosis aplicadas corresponde a personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, con 154.071 vacunados. También fueron inmunizados 140.935 adultos mayores de 65 años y 50.846 trabajadores de la salud.

Además, recibieron la vacuna 44.522 niños de entre seis meses y dos años, 17.807 embarazadas o personas en período de puerperio y 22.591 trabajadores considerados esenciales.

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, señaló que la Provincia adelantó la preparación para la temporada invernal ante la circulación de la gripe A H3N2 en el hemisferio norte.

“Desarrollamos una campaña de vacunación específica para los grupos de riesgo con la que alcanzamos a más del 50 % de la población objetivo”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, la directora de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, indicó que se registra una disminución en la circulación del virus de la influenza A después del receso invernal. Sin embargo, remarcó que es necesario mantener la vacunación para reducir cuadros graves e internaciones.

La población objetivo incluye a niños de seis a 24 meses, embarazadas, puérperas, personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas y adultos mayores de 65 años.

Desde el Ministerio también informaron que aumentó la circulación del virus sincicial respiratorio, aunque se mantiene estable, al igual que el Covid-19. Para prevenir cuadros graves por VSR, la vacuna se aplica durante el último trimestre del embarazo y permite proteger al recién nacido.

La campaña resulta de especial interés para las localidades del sur santafesino, donde los vecinos pueden consultar la disponibilidad de dosis y los horarios de atención en hospitales y centros de salud públicos.

RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

Las autoridades sanitarias aconsejan lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes, cubrirse con el codo al toser y evitar compartir elementos personales.

Ante síntomas como fiebre, tos o dolores musculares, se recomienda permanecer en el domicilio y evitar el contacto con otras personas hasta que hayan transcurrido al menos 24 horas sin fiebre.

Se debe concurrir a una guardia cuando la fiebre se mantiene durante más de 72 horas o aparecen dificultades para respirar, confusión o alteraciones en el estado de conciencia.