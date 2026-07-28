El Partido Socialista aprovechó la celebración de sus 130 años para mostrar fuerza territorial, fijar diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe y comenzar a delinear su estrategia de cara a las elecciones de 2027.

El encuentro se realizó en el Salón Metropolitano de Rosario y reunió, según los organizadores, a más de cinco mil militantes, dirigentes, intendentes, legisladores y funcionarios provinciales.

A diferencia de otras actividades de la coalición oficialista, no participaron representantes de los demás partidos que integran Unidos. La convocatoria fue exclusivamente socialista, una decisión que reforzó el carácter partidario y electoral del acto.

Un límite frente a La Libertad Avanza

Una de las principales definiciones estuvo relacionada con el vínculo entre el oficialismo santafesino y el Gobierno nacional.

Durante el encuentro, la conducción socialista volvió a marcar diferencias con el proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei.

“Nunca nos van a encontrar junto a quienes desprecian estos valores”, expresaron desde el partido durante la convocatoria.

El secretario general del PS, Joaquín Blanco, sostuvo que el país necesita construir una alternativa que permita superar al actual Gobierno nacional, pero sin regresar a experiencias anteriores.

“La Argentina necesita superar a Milei, pero sin volver atrás”, afirmó.

Blanco también cuestionó, sin mencionar nombres propios, a los dirigentes que buscan acercamientos políticos con el oficialismo nacional.

“Los que especulan y se sacan una foto cómplice con Milei también son responsables”, señaló.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, reforzó esa posición al advertir: “A veces las sumas restan. No se suma a cualquiera”.

El mensaje dejó en claro que el socialismo pretende continuar dentro de Unidos, pero no acompañaría un acuerdo electoral o político con La Libertad Avanza.

Una nueva etapa para Unidos

Blanco también planteó la necesidad de iniciar un “segundo tiempo” de la coalición que gobierna Santa Fe desde diciembre de 2023.

El dirigente aseguró que esa nueva etapa debería convertirse en “el gobierno de los docentes”, una definición pronunciada en medio de las diferencias existentes entre la administración provincial y los gremios del sector educativo.

En los últimos meses, el conflicto incluyó rechazos a propuestas paritarias, movilizaciones, cuestionamientos al sistema de presentismo y reclamos por las condiciones laborales.

La expresión fue interpretada dentro del ámbito político como una señal de diferenciación respecto de algunas decisiones tomadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Sin embargo, durante el acto no se planteó una ruptura con el gobernador ni con Unidos. El objetivo expresado fue disputar la orientación de la coalición desde su interior.

El socialismo busca recuperar protagonismo en Rosario

La situación política de Rosario también ocupó un lugar central en los discursos.

Blanco destacó la disminución de la violencia registrada en la ciudad, pero consideró necesario avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo.

“Rosario necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años”, expresó.

También cuestionó a “los que no saben qué hacer con la ciudad” y a “los especuladores de la política”.

Aunque no dio nombres, algunos sectores interpretaron esas declaraciones como críticas tanto a la actual administración municipal como a otros espacios que buscan disputar la conducción rosarina. Esa lectura no fue confirmada de manera directa por el dirigente socialista.

El partido gobernó Rosario durante más de tres décadas y ahora busca recuperar centralidad en una ciudad que considera estratégica para su construcción provincial.

Candidatos propios para las elecciones de 2027

La tercera definición estuvo vinculada con el próximo proceso electoral.

Blanco confirmó que el socialismo trabaja para presentar candidatos propios en todas las categorías y sostuvo que la fuerza atraviesa un período de renovación dirigencial.

“Estamos en muy buen momento, con renovación dirigencial”, afirmó. Además, consideró que el partido conserva el “músculo político” necesario para competir.

Clara García completó el mensaje electoral con una definición dirigida a la militancia.

“El Partido Socialista no llegó a la política para acompañar los cambios; llegó para empujarlos”, manifestó.

Luego agregó: “El 2027 tiene alma y corazón socialistas”.

Las declaraciones abrieron interrogantes sobre una posible competencia interna por la conducción de Unidos, actualmente encabezada por el radicalismo y por el gobernador Pullaro.

Por el momento, el PS no anunció candidaturas concretas ni confirmó una disputa por la Gobernación. Sin embargo, dejó en claro que no pretende limitarse a acompañar las decisiones electorales de sus socios.

Un mensaje para toda la provincia

Las definiciones surgidas en Rosario también tendrán impacto en el sur santafesino, donde Unidos gobierna municipios y comunas con dirigentes radicales, socialistas y de otras fuerzas políticas.

El posicionamiento frente al Gobierno nacional, la relación con los docentes y la posibilidad de internas en 2027 podrían influir en la conformación de listas provinciales, departamentales y locales.

El aniversario partidario terminó así convertido en una demostración de fuerza. El socialismo ratificó su pertenencia a Unidos, pero también anunció que buscará recuperar protagonismo, discutir el rumbo de la gestión y competir por espacios de poder en las próximas elecciones.