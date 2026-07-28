Rocco Gallizio, un joven de 19 años oriundo de María Teresa, se encuentra en Wuhan, China, donde participa de un intercambio cultural que reúne a alrededor de 40 estudiantes provenientes de diferentes partes del mundo.

Durante una entrevista con el programa Mano a Mano, de Sonic TV, contó que la posibilidad de viajar surgió a partir de un convenio de cooperación cultural firmado entre la Comuna de María Teresa y la ciudad china.

“Es una oportunidad única y una experiencia muy linda. Estoy del otro lado del mundo estudiando y aprendiendo algo que era impensado”, expresó el estudiante de Abogacía.

Una experiencia internacional

El programa incluye actividades relacionadas con la cultura, la gastronomía y la historia de China. También contempla encuentros deportivos, recorridas por instituciones y visitas a empresas.

Gallizio comparte la experiencia con jóvenes de Brasil, Chile, México, Perú, Francia, Inglaterra, Austria, Rusia, Corea del Sur, Georgia, Uzbekistán y Myanmar, entre otros países.

La comunicación entre los participantes se realiza principalmente en inglés, aunque los jóvenes latinoamericanos también utilizan el español. Durante su estadía, los estudiantes se alojan en un hotel y comparten habitaciones.

El joven de María Teresa destacó que pudo adaptarse rápidamente a Wuhan, una ciudad de más de 12 millones de habitantes.

“Es un mundo totalmente diferente, con otra cultura. La ciudad es enorme, muy linda y tiene muchas cosas distintas a las nuestras”, relató.

Proyectos ambientales y tecnológicos

Entre las actividades realizadas, los estudiantes visitaron una empresa dedicada al tratamiento de residuos domiciliarios.

Según explicó Gallizio, la planta procesa la basura para generar biogás y energía. Los residuos que quedan luego del procedimiento son utilizados para fabricar materiales destinados a la construcción y bases para caminos.

También recorrieron una planta que toma agua del río Yangtsé, la trata y la distribuye para abastecer a más de 2,5 millones de personas.

Para el joven, conocer estas experiencias permite observar proyectos que podrían servir como referencia para localidades argentinas.

“Podemos traer y llevar nuevas ideas, además de conocer otras formas de gestionar. Algunas de las iniciativas que vimos podrían aplicarse en pueblos como María Teresa o en otras localidades de la región”, señaló.

Representar a María Teresa

Gallizio manifestó su satisfacción por representar a su localidad y al país durante el intercambio.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad y trato de representar de la mejor manera posible a mi pueblo y a la Argentina”, afirmó.

El programa finalizará el 31 de julio con un acto de cierre. El joven permanecerá algunos días más en China y tiene previsto regresar a la Argentina el 3 de agosto.

Una vez de vuelta en María Teresa, espera compartir los conocimientos, experiencias e ideas adquiridas durante su paso por Wuhan.