Lucía Sosa, la mujer detenida por la muerte de su hija Isabella, de dos años, se negó a declarar durante la indagatoria realizada en el marco de la investigación judicial en Villa Gesell.

La sospechosa permanece imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Sin embargo, los investigadores evalúan modificar la calificación legal y acusarla de homicidio agravado por el vínculo.

Por el momento, ese cambio no fue formalizado. La decisión dependerá del avance de la causa y de las pruebas que se incorporen al expediente.

La autopsia contradijo la versión inicial

Sosa había trasladado el cuerpo de su hija al Hospital Municipal Arturo Illia y aseguró que la niña se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

No obstante, la autopsia determinó que Isabella murió como consecuencia de una hipoxemia provocada por una asfixia obstructiva, que posteriormente derivó en un paro cardíaco.

El resultado del estudio forense contradijo la explicación inicial de la madre y llevó a los investigadores a orientar la causa hacia la hipótesis de un presunto homicidio.

La Fiscalía intenta reconstruir los últimos movimientos de la mujer y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda antes de la muerte de la menor.

Los antecedentes que analiza la Justicia

La investigación también volvió a poner bajo análisis las muertes de otras dos hijas de Sosa.

En 2018, la mujer fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín, una beba de 11 meses que había fallecido en Mar del Plata en 2016. Durante aquel proceso también se examinó el fallecimiento de otra hija, de seis meses, ocurrido en 2013.

Los jueces que intervinieron en ese expediente descartaron lesiones traumáticas e indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Sosa y su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años por aquella causa y sostuvieron su inocencia. Finalmente, fueron absueltos.

La situación judicial actual deberá definirse a partir de las pruebas reunidas por la Fiscalía. Hasta el momento, no existe una modificación formal de la acusación.