El Gobierno de Santa Fe confirmó que otorgará por decreto el aumento salarial destinado a los docentes, luego de que la propuesta fuera rechazada por los gremios del sector durante la negociación paritaria.

La decisión fue anunciada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien explicó que la oferta salarial es la misma que aceptaron los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central y del sistema de salud.

“La decisión tiene que ver con que tanto los agrupamientos de la administración central como de salud aceptaron la propuesta salarial, que es la misma que se transmitió a los docentes”, señaló.

La funcionaria indicó que el incremento para los otros sectores estatales ya será formalizado mediante un decreto y anticipó que el Ejecutivo provincial trabaja para adoptar el mismo mecanismo en el ámbito educativo.

“No podemos permitir que los docentes no estén recibiendo un aumento como el resto de los trabajadores”, sostuvo Coudannes al justificar la medida.

La comparación con otras provincias

La vocera defendió la propuesta oficial y aseguró que, en algunos cargos docentes de Santa Fe, el incremento acumulado entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 alcanzó el 30,7%.

Según la comparación realizada por el Gobierno provincial, el aumento para un cargo similar en la provincia de Buenos Aires fue del 11,1%. Estos porcentajes fueron presentados por el Ejecutivo durante las reuniones paritarias.

“Los datos hablan por sí solos y nosotros los hemos puesto sobre la mesa”, afirmó Coudannes.

También remarcó que la administración provincial busca equilibrar la recomposición de los ingresos de los trabajadores públicos con el cuidado de los recursos del Estado.

El diálogo seguirá abierto

Ante las críticas sindicales por el desarrollo de la negociación, Coudannes aseguró que los funcionarios presentaron durante la paritaria docente la misma información que había sido comunicada previamente a los gremios de la administración central.

La funcionaria afirmó además que el diálogo con los sindicatos continuará abierto y recordó acuerdos recientes relacionados con la cobertura de Iapos para pacientes oncológicos y embarazadas, además de la continuidad del fondo para capacitación docente.

Por el momento, no se informó cuándo será publicado el decreto ni desde qué fecha se hará efectivo el aumento. Tampoco se incluyó en el anuncio oficial una nueva respuesta de los gremios docentes.