Realizaron una obra de entubación en la esquina de calles 56 y 41

La intervención busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y optimizar el sistema de desagües en ese sector de Villa Cañás.
Villa Cañás28/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Municipalidad de Villa Cañás realizó trabajos de entubación en la intersección de calles 56 y 41, como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y el drenaje pluvial.759299416_2264988334269838_7169296583299929831_n

La obra fue ejecutada a través de la Secretaría de Obras Públicas y tiene como objetivo facilitar el escurrimiento del agua durante las lluvias, además de brindar una respuesta más eficiente a las necesidades de desagüe del sector.

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Desde el municipio indicaron que este tipo de tareas forma parte de las acciones que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad para mejorar el funcionamiento del sistema hídrico urbano.758469288_1391401142858056_1605197825183227554_n

No se informaron detalles sobre la inversión realizada ni sobre la extensión total de los trabajos.

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