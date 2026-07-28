La Municipalidad de Villa Cañás realizó trabajos de entubación en la intersección de calles 56 y 41, como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y el drenaje pluvial.

La obra fue ejecutada a través de la Secretaría de Obras Públicas y tiene como objetivo facilitar el escurrimiento del agua durante las lluvias, además de brindar una respuesta más eficiente a las necesidades de desagüe del sector.

Desde el municipio indicaron que este tipo de tareas forma parte de las acciones que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad para mejorar el funcionamiento del sistema hídrico urbano.

No se informaron detalles sobre la inversión realizada ni sobre la extensión total de los trabajos.