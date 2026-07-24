Las tarifas de gas comenzarán a incorporar ajustes por variaciones en el precio del combustible cada dos meses a partir de agosto de 2026, luego de una modificación dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación.

El cambio afecta al mecanismo conocido como Diferencia Diaria Acumulada, utilizado para corregir la diferencia entre el precio del gas estimado al inicio de un período y el monto que finalmente pagan las empresas distribuidoras a los productores.

Hasta ahora, esas diferencias se acumulaban durante varios meses y se trasladaban a las facturas mediante ajustes estacionales. Este sistema podía generar correcciones más pronunciadas, especialmente después del invierno, cuando aumentan tanto el precio del gas como el consumo de los hogares.

Con el nuevo esquema, las diferencias se calcularán y trasladarán a la tarifa final de manera bimestral. Según la resolución, el objetivo es distribuir las correcciones en períodos más cortos y evitar aumentos concentrados en una sola factura.

El mecanismo no elimina los ajustes tarifarios. Por el contrario, permitirá que las variaciones se incorporen con mayor frecuencia, aunque en montos que podrían ser menores que los registrados bajo el esquema anterior.

La normativa establece que las distribuidoras no deben obtener ganancias ni sufrir pérdidas por estas diferencias. Por ese motivo, cualquier variación entre el valor estimado y el precio realmente pagado debe ser trasladada a los usuarios.

La modificación comenzará a regir con los cuadros tarifarios de agosto. En ese momento también se realizará el cálculo inicial de las diferencias acumuladas bajo el nuevo sistema.

Para los usuarios del sur santafesino, el cambio podría traducirse en facturas con modificaciones más frecuentes. Sin embargo, el monto final dependerá del consumo de cada vivienda, la categoría del usuario, el nivel de subsidios y la evolución del precio del gas.