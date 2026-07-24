El Banco Central de la República Argentina habilitó la utilización de cuentas sueldo en dólares, una medida que permitirá a los empleadores depositar remuneraciones en moneda estadounidense a través del sistema financiero.

La decisión fue formalizada mediante la Comunicación “A” 8460 y responde a lo establecido en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó la posibilidad de abonar haberes en dólares.

La disposición alcanza tanto a empleados comprendidos dentro del Régimen de Contrato de Trabajo como a trabajadores que no se encuentran incluidos en esa normativa.

A partir de la resolución, el dólar estadounidense fue incorporado como moneda admitida para la captación de depósitos en las denominadas cuentas sueldo.

Servicios gratuitos para los trabajadores

Las cuentas en moneda extranjera deberán ofrecer los mismos servicios gratuitos que las cuentas sueldo en pesos. Esto incluye la apertura y el mantenimiento de la cuenta, las transferencias y las extracciones de fondos.

El Banco Central aclaró que la gratuidad se mantendrá hasta el monto total correspondiente a las acreditaciones laborales. Además, los fondos que no sean retirados podrán permanecer depositados sin límite de tiempo y sin generar comisiones de mantenimiento.

Depósitos y retiros de dólares

Las entidades financieras deberán permitir los depósitos y las extracciones de efectivo en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta.

En otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la posibilidad de retirar billetes dependerá de la disponibilidad de dólares que tenga cada banco.

La normativa no especifica cuándo comenzará a ofrecerse esta modalidad en cada entidad financiera ni detalla cómo se implementará en cada relación laboral.