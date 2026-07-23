El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha permitirá conformar un fin de semana largo de tres días en todo el país.

El calendario oficial de 2026 establece que el feriado se mantendrá el mismo lunes 17, por lo que el período de descanso se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes inclusive.

Aunque se trata de un feriado trasladable, este año no será necesario modificarlo. La Ley 27.399 establece que las fechas trasladables que coinciden con martes o miércoles pasan al lunes anterior, mientras que las que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. Al coincidir directamente con un lunes, permanece sin cambios.

De esta manera, el cronograma quedará conformado de la siguiente forma:

Sábado 15 de agosto: descanso habitual.

Domingo 16 de agosto: descanso habitual.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La fecha representa una oportunidad para el turismo y la actividad gastronómica y comercial en distintas localidades del país, incluida la región del sur de Santa Fe.

Cómo se paga el feriado

Los trabajadores que no presten servicios durante el feriado conservarán el derecho a cobrar la jornada, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación laboral.

En caso de trabajar el lunes 17 de agosto, deberán recibir el salario correspondiente al día más una cantidad igual. En términos habituales, esto implica el pago de la jornada al doble, sin perjuicio de las condiciones particulares previstas por cada convenio colectivo.

La diferencia con un día no laborable es que, durante un feriado nacional, rigen las normas vinculadas al descanso obligatorio. En los días no laborables, en cambio, la decisión de trabajar depende generalmente del empleador y la remuneración es simple.