Un joven de 24 años murió y una mujer de la misma edad resultó gravemente herida tras un ataque a balazos ocurrido durante la noche del sábado en la zona oeste de Rosario.

Las víctimas fueron encontradas tendidas sobre las vías ferroviarias, a la altura de las calles Cagancha y Cafferata, luego de que vecinos del sector alertaran sobre la presencia de dos personas heridas.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el joven ya había fallecido. La víctima fue identificada como Cristian Lucero, quien presentaba un impacto de bala en el pecho y otro en la zona del cuello, de acuerdo con el parte policial.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internada en grave estado.

Durante el relevamiento de la escena, los investigadores encontraron tres vainas servidas sobre la traza ferroviaria.

Hasta el momento no fueron informadas las circunstancias en las que se produjo el ataque, el posible móvil ni la identidad de los responsables.