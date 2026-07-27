La localidad de Diego de Alvear se encuentra en la etapa final previa al inicio de las conexiones domiciliarias a la nueva red de cloacas, una obra que alcanzará a unas 970 viviendas del casco urbano.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio encabezó una reunión de trabajo junto al presidente comunal, Pablo Sosa; la subsecretaria de Agua y Saneamiento de Santa Fe, Vilma Olivieri; y el presidente de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Crédito, Vivienda y Consumo de San Gregorio, Vicente Jorge Losada.

Copescrevi será la entidad encargada de prestar y administrar el servicio de saneamiento en la localidad.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación del proceso que permitirá comenzar con las conexiones de los hogares a la red. Hasta el momento, no se informó una fecha concreta para el inicio de esta instancia.

“Después de una obra histórica, llegó el momento más esperado: que los vecinos puedan empezar a conectarse a la red y contar con un servicio esencial que mejora su calidad de vida”, expresó Di Gregorio.

La infraestructura demandó una inversión provincial superior a los $5.130 millones y, según se informó oficialmente, ya se encuentra terminada.

El sistema incluye más de 17 kilómetros de cañerías, 970 conexiones domiciliarias, dos estaciones elevadoras y una planta de tratamiento. Su puesta en funcionamiento permitirá reemplazar progresivamente la utilización de pozos negros y absorbentes en las viviendas.

La legisladora sostuvo que las conexiones representan el paso necesario para que la obra pueda traducirse en una mejora concreta de las condiciones sanitarias de la población.

“Cada conexión domiciliaria significa más salud, mejores condiciones sanitarias y una solución definitiva para un problema que los vecinos padecieron durante muchos años”, señaló.

El nuevo sistema también busca dar respuesta a los inconvenientes que se producen durante los períodos de abundantes precipitaciones. El elevado nivel de las napas puede provocar el rápido colapso de los pozos absorbentes domiciliarios.

“Sabemos las dificultades que generan las lluvias cuando las napas están altas. Por eso esta obra también representa tranquilidad para muchas familias, que dejarán de depender de sistemas individuales y contarán con un servicio moderno y seguro”, agregó Di Gregorio.

La senadora destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Comuna de Diego de Alvear y la cooperativa que tendrá a su cargo la prestación.

La obra fue impulsada por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Obras Públicas, conducido por Lisandro Enrico.