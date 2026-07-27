Lucía Sosa, madre de Isabella Aguirre, la niña de dos años que falleció en Villa Gesell, fue detenida este lunes por orden de la Justicia.

La mujer está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras el procedimiento, Sosa fue trasladada a la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones de Villa Gesell. Permanece comunicada y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.º 6, encabezada por el fiscal Juan Pablo Calderón.

La detención se produjo luego de que la Fiscalía citara a Lucas, otro de los hijos biológicos de la mujer, para que declarara como testigo en la causa.

Mientras avanza la investigación, familiares y vecinos convocaron este lunes a una marcha para reclamar justicia por Isabella. La niña había ingresado sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, la menor falleció como consecuencia de una broncoaspiración mientras tomaba la mamadera. El estudio forense también indicó que no presentaba signos de violencia.

Los investigadores incorporaron a la causa los antecedentes de Sosa relacionados con la muerte de otras dos hijas ocurrida en 2016. Sin embargo, la mujer fue absuelta en el juicio oral desarrollado por aquellos hechos.

La detención no implica una condena y la responsabilidad penal de la acusada deberá determinarse durante el avance de la investigación judicial.

El delito imputado contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión, de acuerdo con los artículos 106 y 107 del Código Penal.