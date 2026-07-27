Valentín Zárate tenía apenas siete años cuando comenzó a acercarse al mundo de la radio. Los domingos llegaba a los estudios de FM Sonic para participar del programa de Carlos Tellería, donde compartía curiosidades y daba sus primeros pasos frente a un micrófono.

Años después, ya recibido como periodista y locutor nacional, regresó al lugar donde empezó su historia para protagonizar un mano a mano en el que repasó su vocación, su formación y los proyectos con los que busca abrirse camino en los medios de comunicación.

“Mi primera oportunidad radial fue acá. Venía los domingos, con siete años, y contaba curiosidades del mundo”, recordó Zárate.

Una vocación que comenzó durante la infancia

Desde pequeño tenía claro que quería trabajar en radio y televisión. Mientras otros chicos jugaban con diferentes juguetes, él armaba programas imaginarios en su habitación y pedía micrófonos como regalo de cumpleaños.

“Jugaba a ser conductor de televisión y de radio. Mi abuela me preguntaba qué hablaba tanto adentro de la pieza y yo le decía que estaba jugando a lo que iba a hacer de grande”, relató.

Incluso durante los viajes familiares a Buenos Aires observaba las marquesinas de los teatros y soñaba con que algún día su nombre apareciera allí.

Zárate destacó especialmente el acompañamiento de sus padres, tanto durante sus primeros acercamientos a la radio como al momento de trasladarse a Buenos Aires para estudiar.

Periodismo y locución en Buenos Aires

Luego de terminar la escuela secundaria, se instaló en la Ciudad de Buenos Aires para iniciar su formación profesional. Durante una etapa cursó simultáneamente el último año de Periodismo y el primero de Locución Nacional.

Su rutina comenzaba temprano por la mañana y se extendía hasta la tarde, con clases en diferentes instituciones.

“Salía de mi casa a las siete de la mañana. A las ocho entraba a Periodismo, salía a las doce y después cursaba Locución hasta las cinco y veinte de la tarde”, explicó.

Para Zárate, aquella experiencia significó convertir los juegos de su infancia en una actividad profesional, trabajando frente a cámaras, utilizando micrófonos y participando en prácticas de conducción televisiva.

El desafío de crecer en las redes sociales

Tras finalizar sus estudios, comenzó a desarrollar contenidos para redes sociales vinculados principalmente con el espectáculo.

Uno de sus proyectos está relacionado con Mirtha Legrand, figura por la que siente una admiración especial. La propuesta consiste en publicar historias, frases, entrevistas y momentos destacados de su carrera hasta poder saludarla cuando cumpla 100 años.

A partir de esa iniciativa también comenzó a realizar notas con personalidades del espectáculo. Entre los entrevistados mencionó a Florencia Peña y Marley.

“Las redes sociales fueron otra faceta dentro de la profesión. Hoy se puede tener alcance sin necesidad de estar en la televisión o en la radio”, sostuvo.

El joven comunicador consideró que las plataformas digitales ofrecen nuevas oportunidades para periodistas, locutores y creadores de contenidos, especialmente para quienes todavía no cuentan con un lugar estable en los medios tradicionales.

Nuevos proyectos de streaming

Además de sus contenidos personales, Zárate participa en el programa de streaming “Tirá la cadena”, un espacio cuyo nombre hace referencia a la necesidad de liberarse de determinados temas o situaciones.

También anunció que durante agosto comenzará un nuevo ciclo junto a una colega periodista. El programa se llamará “Sin filtro” y estará dedicado exclusivamente al mundo del espectáculo.

Aunque actualmente pasa gran parte de su tiempo en Buenos Aires, mantiene una relación permanente con Villa Cañás y asegura que suele mencionar a la ciudad en sus programas y contenidos.

“Es un orgullo ser de Villa Cañás. El día de mañana me gustaría ser el pibe que salió de acá y llegó a la televisión o a la radio”, expresó.

El sueño de llegar a los grandes medios

Zárate aseguró que continúa trabajando para conseguir una oportunidad dentro de la televisión o la radio nacional.

Mientras desarrolla entrevistas, programas de streaming y contenidos digitales, mantiene vigente el objetivo que comenzó cuando era apenas un niño y jugaba a conducir frente a un micrófono.

“Todo lo que soñé se va poniendo de a poco enfrente mío. Estoy haciendo todo para que se dé”, afirmó.

Sus contenidos pueden encontrarse en redes sociales a través de la cuenta @valezarate10.