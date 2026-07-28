La principal obra de desagües urbanos que se ejecuta en Sancti Spiritu ingresó en su etapa final, luego de una serie de trabajos destinados a aumentar la capacidad de evacuación del agua en diferentes sectores de la localidad.

Según informó la Comuna, el proyecto comprende la ampliación de alcantarillas existentes, la instalación de nuevos tubos y la adecuación de distintas salidas de agua del área urbana.

Las tareas buscan facilitar el escurrimiento durante períodos de precipitaciones abundantes y disminuir la acumulación de agua en calles y sectores considerados críticos.

El presidente comunal, Cristian Vincenti, supervisó el avance de la intervención, que fue definida por las autoridades locales como una obra esperada durante varios años.

Un proyecto iniciado en 2023

La planificación de los trabajos comenzó luego de la asunción de la actual gestión comunal, en diciembre de 2023.

Desde entonces se avanzó con diferentes etapas para reorganizar y ampliar parte del sistema de drenaje urbano, hasta alcanzar la instancia actual, cercana a su finalización.

Desde la administración local señalaron que la obra permitirá contar con una infraestructura hídrica con mayor capacidad para conducir el agua de lluvia fuera del área urbana.

Acompañamiento del Gobierno provincial

La ejecución del proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y del Ministerio de Obras Públicas provincial, encabezado por Lisandro Enrico.

La Comuna destacó la coordinación con la Provincia para concretar una intervención considerada prioritaria dentro del esquema de obras públicas de Sancti Spiritu.

Preparación ante lluvias intensas

Las autoridades locales remarcaron la importancia de completar los trabajos antes de los períodos en los que podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad.

En ese contexto, relacionaron la obra con la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño.

Las mejoras realizadas en alcantarillas, conductos y salidas de agua apuntan a acelerar el drenaje y reducir los inconvenientes ocasionados por lluvias abundantes.