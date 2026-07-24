La investigación por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell sumó una nueva medida judicial. Otro de los hijos de la mujer investigada fue separado de su madre para que profesionales evalúen su estado de salud.

El procedimiento fue dispuesto por la fiscalía que intenta determinar en qué circunstancias falleció la pequeña. Durante el operativo, la Policía allanó la vivienda familiar y trasladó a los padres y al hermano de la víctima.

Los investigadores también entrevistaron al padre de la nena y buscaron elementos que puedan ser incorporados al expediente. Por el momento, no se informó oficialmente cuál es la situación procesal de los adultos.

La causa tuvo un avance luego de conocerse los resultados preliminares de la autopsia. El estudio estableció que la menor murió como consecuencia de una asfixia obstructiva, que provocó una grave falta de oxígeno en la sangre y posteriormente un paro cardíaco.

El informe forense contradijo la primera explicación brindada por la madre, quien había declarado que la niña se había ahogado mientras comía. Esa hipótesis habría sido descartada por los peritos, por lo que la fiscalía investiga un posible homicidio.

La nena había ingresado a un centro de salud sin signos vitales. Mientras se esperan nuevas pericias, los investigadores buscan reconstruir los movimientos de la familia y lo ocurrido dentro de la vivienda durante las horas previas al fallecimiento.

La mujer ya había sido investigada por las muertes de otras dos hijas. En 2018 fue absuelta en un juicio por el fallecimiento de Yazmín, una beba de 11 meses que murió en Mar del Plata en 2016.

En aquella causa, la mujer y quien era su pareja permanecieron ocultos durante varios días antes de presentarse ante la Justicia. Ambos estuvieron detenidos durante casi dos años y sostuvieron su inocencia.

Durante ese juicio también se analizó la muerte de otra hija, una beba de seis meses fallecida en 2013. Los informes médicos descartaron lesiones traumáticas y señales de abuso sexual. En los dos casos anteriores, los fallecimientos fueron atribuidos a complicaciones respiratorias.

Esos antecedentes volvieron a ser revisados luego de la muerte de la niña de dos años. Sin embargo, hasta que avance la investigación actual, la responsabilidad de la madre constituye una hipótesis judicial y no un hecho probado.