La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de dispararle a una mujer para robarle la motocicleta en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe.

El arresto se produjo tres días después del ataque, luego de una investigación conjunta entre el Ministerio Público de la Acusación y la PDI. Para localizar al sospechoso se realizaron cuatro allanamientos en diferentes domicilios del barrio Coronel Dorrego.

Según informó el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, la víctima fue interceptada por el agresor, quien le disparó en cinco oportunidades antes de apoderarse de su vehículo.

“Fue un episodio que causó una profunda conmoción por el nivel de violencia, el lugar, el horario y la mecánica del ataque”, sostuvo el funcionario provincial.

El detenido es un hombre mayor de edad que, de acuerdo con la información oficial, cuenta con numerosos antecedentes penales. Además, es investigado por sus presuntos vínculos con la banda conocida como Los Pirañitas y por posibles lazos familiares con una organización narcocriminal que operó en el norte de la capital santafesina.

Estas vinculaciones forman parte de la investigación y todavía deberán ser acreditadas en el proceso judicial.

La pesquisa estuvo a cargo del fiscal Estanislao Gaviedoni y de la Sección Inteligencia de la Policía de Investigaciones. El acusado quedó a disposición de la Justicia penal santafesina.

Los investigadores determinaron inicialmente que el hombre habría actuado solo y que no existirían otras personas involucradas de manera directa en el asalto.

Cinco detenidos por investigaciones de microtráfico

Galfrascoli también informó que durante el sábado se realizaron otros cinco allanamientos en los barrios Coronel Dorrego, de Santa Fe, y Las Vegas, de Santo Tomé.

Los procedimientos estuvieron vinculados con investigaciones por comercialización de estupefacientes a pequeña escala y dejaron como resultado cinco personas detenidas.

Durante los operativos se secuestraron 622 dosis de drogas. Según la información oficial, cerca del 90 % correspondía a cocaína y el resto a marihuana. También se incautaron otros elementos considerados de interés para las causas.

En total, la Policía de Investigaciones realizó 25 allanamientos durante la última semana en diferentes puntos de la región. Más de diez personas quedaron detenidas y sometidas a procesos penales.