El diputado provincial Marcos Corach realizó un duro análisis sobre la situación interna del Partido Justicialista de Santa Fe y sostuvo que la falta de unidad debilita sus posibilidades de presentarse como una alternativa electoral en 2027.

Durante una entrevista en el programa Hora Política, el legislador afirmó que el PJ no tiene una posición común frente al Gobierno provincial ni espacios suficientes para discutir una estrategia política entre sus diferentes sectores.

Corach integra el bloque Hacemos Santa Fe junto con dirigentes vinculados al exgobernador Omar Perotti, según la composición publicada por la Cámara de Diputadas y Diputados provincial.

Críticas por la reforma electoral

Uno de los principales puntos de cuestionamiento fue el debate por la reforma electoral que se desarrolla en la provincia.

Corach aseguró que las propuestas de la oposición son escuchadas formalmente, pero consideró que las condiciones finales de la discusión son determinadas por el Poder Ejecutivo y la mayoría legislativa de Unidos.

“Cada vez que iniciamos un debate sobre cualquier reforma o cualquier propuesta que viene del Ejecutivo, las expectativas de la oposición son cada vez más chicas”, manifestó.

También acusó al oficialismo de construir una “ficción de discusión y de apertura”, al considerar que la recepción de proyectos opositores no necesariamente se refleja en las decisiones finales.

El debate electoral comenzó a intensificarse durante 2026, con diferentes iniciativas presentadas por sectores del oficialismo y de la oposición para modificar las reglas vigentes en Santa Fe.

En ese contexto, Corach anticipó que el sector perottista no acompañará cambios que, según su interpretación, puedan perjudicar la participación de los partidos o expresiones minoritarias.

Diferencias dentro del justicialismo

El legislador reconoció que la debilidad opositora no depende únicamente del oficialismo. También apuntó contra las divisiones internas del propio Partido Justicialista.

“Dentro del peronismo no hay unidad de criterio ni con esto ni con una gran cantidad de otras cosas, igual o más importantes”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que los senadores justicialistas presentaron una propuesta de reforma electoral diferente de la impulsada por el bloque de diputados vinculado a Perotti.

Según Corach, la ausencia de acuerdos se refleja tanto en los proyectos legislativos como en las votaciones dentro de las cámaras provinciales.

Esta fragmentación, sostuvo, reduce la capacidad de negociación del PJ y facilita que el oficialismo alcance acuerdos individuales con diferentes sectores de la oposición.

“Nos invitan a la fiesta después de las doce”

Corach también cuestionó la forma en la que las autoridades del justicialismo organizan el debate partidario.

“En nuestro caso particular, nos invitan a la fiesta después de las doce, al brindis”, expresó al describir la participación del perottismo en las reuniones internas.

El diputado afirmó que algunos sectores son convocados cuando las principales decisiones ya fueron tomadas. También consideró que varios encuentros terminan mostrando fotografías de unidad, pero sin una discusión profunda sobre la estrategia electoral o legislativa.

“Quienes conducen tienen esta vocación de no abrir y no discutir”, aseguró.

Las diferencias dentro del justicialismo santafesino ya habían generado reclamos públicos por una mayor convocatoria, participación y coordinación de cara a las elecciones de 2027.

La acusación contra el Gobierno provincial

La declaración más fuerte de Corach estuvo vinculada con el supuesto interés del oficialismo en mantener fragmentado al peronismo.

“El negocio para el oficialismo es tener un peronismo lo más atomizado y dividido posible”, afirmó.

Según su análisis, la existencia de múltiples listas, candidaturas y sectores internos disminuiría las posibilidades del PJ de construir una alternativa competitiva frente a Unidos.

La afirmación constituye una interpretación política del diputado. En el material que contiene sus declaraciones no se presentan pruebas independientes que acrediten una estrategia impulsada por el Gobierno provincial para dividir a la oposición.

Corach también fue consultado sobre si la conducción del PJ resultaba funcional al oficialismo y respondió: “Sí, de hecho sí. De una u otra manera, claramente sí”.

Para justificar esa postura, mencionó la falta de pronunciamientos partidarios sobre aumentos tarifarios, la situación de la Caja de Jubilaciones y otras decisiones del Gobierno santafesino.

El futuro político de Omar Perotti

Durante la entrevista, Corach también habló sobre el papel que podría ocupar Omar Perotti en el proceso electoral de 2027.

El diputado rechazó que el exgobernador haya retomado recientemente su actividad política y afirmó que nunca dejó de mantener reuniones y contactos en diferentes puntos de la provincia.

“No es que lo empezamos a ver. Nunca dejó de moverse porque así lo indica toda su historia”, señaló.

Sin embargo, aseguró que Perotti considera necesario promover una renovación dentro del espacio.

“Él entiende perfectamente que es tiempo de otra gente, de dar paso a nuevas generaciones”, expresó.

Corach aclaró que esa postura no significa que el exmandatario se retire de la política.

“No es que él se corre. Va a tener un lugar y tiene un lugar legítimamente ganado dentro del peronismo y de la política”, agregó.

Por el momento, no existen definiciones públicas sobre candidaturas ni sobre quién podría representar al sector perottista en una eventual interna por la Gobernación.

Un debate con impacto en toda la provincia

Las declaraciones profundizan la discusión interna de un partido que busca reorganizarse antes de las elecciones de 2027.

El resultado de ese proceso tendrá relevancia en toda Santa Fe, incluido el departamento General López, donde las decisiones sobre alianzas, candidaturas y reglas electorales también condicionarán las competencias provinciales y locales.

El principal interrogante es si las diferencias expresadas públicamente derivarán en una mesa de diálogo entre los distintos sectores o profundizarán la fragmentación que Corach cuestionó durante la entrevista.