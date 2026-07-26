Una expolicía bonaerense fue detenida en la localidad de Tigre, acusada de integrar una organización dedicada a reclutar ciudadanos argentinos para viajar de manera irregular a Ucrania y participar en la guerra contra Rusia.

La mujer fue identificada como Griselda Inés Ortiz, de 45 años. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, en el marco de un operativo denominado “Mercenarios fallidos”.

Según la investigación, Ortiz habría actuado junto a su pareja, quien no fue encontrado durante el allanamiento. Los investigadores indicaron que el hombre habría salido del país con destino a Brasil el pasado 29 de junio.

El caso comenzó en marzo de 2026, cuando cuatro hombres fueron entrevistados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el sector de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En un primer momento, los pasajeros aseguraron que viajaban a Ucrania para trabajar en una empresa constructora y colaborar en la reparación de edificios dañados por los ataques rusos.

Sin embargo, al ser interrogados por separado, los relatos presentaron contradicciones. De acuerdo con la Policía Federal, los hombres desconocían quién había pagado los pasajes, quién los recibiría al llegar, qué tareas debían realizar y dónde se alojarían.

Además, no tenían pasajes de regreso, viajaban sin dinero y señalaron que habían sido contactados mediante diferentes plataformas digitales.

Finalmente, reconocieron que el verdadero objetivo del viaje era llegar al frente de combate en Ucrania a cambio de un pago mensual cercano a los 3.000. El texto original presenta diferencias sobre si la suma había sido ofrecida en euros o en dólares, por lo que la moneda todavía no está confirmada.

Los cuatro también declararon que los reclutadores les habían indicado que debían sostener la versión del trabajo en la construcción, debido a que podían ser detenidos si reconocían que viajaban para participar en el conflicto armado.

Ante estas declaraciones, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora dispuso que los hombres no abordaran el avión y ordenó iniciar una investigación por una posible situación de trata de personas.

Las tareas investigativas permitieron identificar a los presuntos reclutadores y a los vehículos utilizados para trasladar a los hombres hasta el aeropuerto.

De esta manera, los investigadores llegaron hasta una pareja que residía en Tigre. Durante el allanamiento realizado en una vivienda de la calle Alfonsina Storni, Ortiz fue detenida y los agentes secuestraron su teléfono celular.

La causa continúa abierta para determinar la responsabilidad de los involucrados, identificar a otros posibles integrantes de la organización y establecer si hubo más personas captadas con la misma modalidad.