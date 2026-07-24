Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrán una nueva actualización en agosto de 2026, de acuerdo con el mecanismo de movilidad que ajusta mensualmente las prestaciones según la inflación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el Índice de Precios al Consumidor registró en junio una suba del 1,9%. Ese dato será utilizado para definir la actualización previsional del próximo mes.

De acuerdo con las estimaciones realizadas sobre los valores vigentes, la jubilación mínima pasaría de $411.989,33 en julio a aproximadamente $419.775,92 en agosto. El haber máximo, en tanto, se ubicaría en torno a los $2.824.694,49.

ANSES todavía no publicó la resolución con los importes definitivos. La página oficial del organismo mantiene informados los valores correspondientes a julio, cuando la mínima alcanzó los $411.989,33 y llegó a $481.989,33 con el bono extraordinario.

Cuánto cobrarían en agosto

Con una actualización estimada del 1,89%, los montos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92.

Jubilación máxima: $2.824.694,49.

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $335.820,74.

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $293.843,15.

Los importes son estimativos y deberán ser confirmados por ANSES mediante la resolución correspondiente.

Qué se sabe del bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 fue pagado durante julio, pero hasta el momento el Gobierno nacional no anunció si continuará en agosto.

En caso de mantenerse, quienes cobran la jubilación mínima recibirían un ingreso total aproximado de $489.775,92. Los titulares de la PUAM alcanzarían los $405.820,74, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez llegarían a $363.843,15.

Para los beneficiarios con ingresos superiores a la mínima, el refuerzo podría abonarse de manera proporcional hasta alcanzar el límite que establezca el Gobierno.

La continuidad del bono deberá ser oficializada mediante un nuevo decreto. Los decretos anteriores establecieron que el beneficio se otorga únicamente para el mes indicado en cada norma.

También subirán las asignaciones

La actualización mensual también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo, la AUH por discapacidad y las asignaciones familiares.

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación. El 20% restante queda retenido y se abona después de la presentación de la Libreta AUH.

Calendario estimado para quienes cobran la mínima

DNI terminado en 0: 10 de agosto.

DNI terminado en 1: 11 de agosto.

DNI terminado en 2: 12 de agosto.

DNI terminado en 3: 13 de agosto.

DNI terminado en 4: 14 de agosto.

DNI terminado en 5: 18 de agosto.

DNI terminado en 6: 19 de agosto.

DNI terminado en 7: 20 de agosto.

DNI terminado en 8: 21 de agosto.

DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Calendario para haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

Las fechas y los montos deberán corroborarse una vez que ANSES publique oficialmente el cronograma y los valores definitivos de agosto.