La empresa Iguazú Argentina S.A. presentó un pedido para desmontar las pasarelas del circuito Garganta del Diablo ante las proyecciones de una posible crecida extraordinaria del río Iguazú.

La solicitud ingresó el miércoles 22 de julio ante la Intendencia del Parque Nacional Iguazú. La propuesta contempla comenzar los trabajos el 1 de agosto, aunque la medida todavía debe ser autorizada por las autoridades.

Según el cronograma presentado, el desarme completo demandaría aproximadamente un mes. Una vez que el caudal vuelva a niveles normales, las tareas de reacondicionamiento requerirían al menos otros dos meses.

En caso de aprobarse la solicitud y cumplirse los tiempos previstos, el circuito podría volver a estar habilitado durante diciembre.

La empresa fundamentó el pedido en estimaciones que anticipan una crecida superior a la registrada en 2022, cuando el río superó los 23.000 metros cúbicos por segundo y dañó más de la mitad de las pasarelas.

También se mencionó la posibilidad de que el caudal alcance niveles similares o superiores a los de 2013, cuando se registraron más de 45.000 metros cúbicos por segundo. Se trata de proyecciones que aún no fueron confirmadas y dependerán de las lluvias que se produzcan en la cuenca durante los próximos meses.

Durante la tarde del jueves 23 de julio, las Cataratas alcanzaron un pico de 10.100 metros cúbicos por segundo. Al día siguiente, el nivel descendió hasta aproximadamente 7.900 metros cúbicos por segundo.

Del lado argentino, el circuito Garganta del Diablo continuaba cerrado preventivamente este domingo 26 de julio. Los circuitos Superior e Inferior, junto con el Sendero Verde, permanecían habilitados y funcionaban con normalidad.

En Brasil, la pasarela que permite observar la Garganta del Diablo fue reabierta el viernes 24 de julio a las 12.30, luego de una evaluación técnica y de la reducción del caudal. La Trilha das Cataratas permaneció abierta durante todo el episodio.

La situación es seguida especialmente por operadores turísticos y visitantes que tengan viajes programados. Antes de trasladarse, se recomienda consultar el estado actualizado de los circuitos, ya que las habilitaciones pueden modificarse según el comportamiento del río.