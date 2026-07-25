El Gobierno de Venado Tuerto finalizó el recambio de luminarias por tecnología LED en los complejos habitacionales Mateo Fernández, ubicado en barrio San José Obrero, y Fonavi, en barrio Ciudad Nueva.

La obra comprendió la renovación de los equipos instalados en las calles internas y los espacios comunes. El objetivo es mejorar la visibilidad durante la noche, reducir el consumo energético y brindar mejores condiciones para la circulación de los vecinos.

El presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, recordó que los trabajos habían sido anunciados junto con el intendente Leonel Chiarella.

“Cuando anunciamos esta obra junto al intendente Leonel Chiarella asumimos el compromiso de llevar una mejor iluminación a estos complejos. Hoy ese compromiso está cumplido”, expresó.

Pellegrini indicó que ambos complejos reúnen a una importante cantidad de familias que utilizan diariamente sus calles y sectores compartidos.

“Esta obra representa una mejora concreta para cientos de vecinos y forma parte del plan de infraestructura que llevamos adelante junto al Gobierno de Venado Tuerto para seguir mejorando cada barrio de la ciudad”, señaló.

La intervención se suma al recambio de luminarias realizado anteriormente en las calles Arturo Jauretche y Vuelta de Obligado.

Trabajos en los tanques de agua

En el complejo Mateo Fernández también se encuentra en marcha la refacción de los tanques de agua, una obra que había sido solicitada por los residentes del sector.

Pellegrini afirmó que el reclamo fue planteado durante las recorridas realizadas por el barrio y sostuvo que la intervención busca resolver una demanda que llevaba tiempo pendiente.

Desde el municipio no se informaron el monto destinado a las obras, la cantidad de luminarias reemplazadas ni el plazo previsto para finalizar los trabajos en los tanques