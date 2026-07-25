San Lorenzo visitará este sábado a Lanús por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, con la intención de recuperarse rápidamente de la eliminación sufrida ante Deportivo Riestra en la Copa Argentina.

El encuentro correspondiente al Grupo A comenzará a las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús, conocido como La Fortaleza. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será de ESPN Premium.

Luego de la derrota por penales ante Riestra en los 16avos de final de la Copa Argentina, el entrenador Néstor Gorosito decidió realizar modificaciones en todas las líneas del equipo.

Una de las principales novedades será el regreso de Orlando Gill al arco. El arquero paraguayo se reincorporó al plantel después de haber participado del Mundial 2026 con su selección y ocupará el lugar de Facundo Altamirano.

Gill también aparece dentro del mercado de pases. De acuerdo con la información disponible, recibió una oferta formal del Olympiakos de Grecia. En su entorno esperan que pueda surgir una propuesta del Manchester United, aunque por el momento esa posibilidad no fue confirmada.

En la defensa, Franco Lorenzón fue probado como marcador central en reemplazo de Ignacio Perruzzi. Compartiría la zaga con Alejo Córdoba, mientras que Ezequiel Herrera regresaría al lateral derecho y Mathías De Ritis se mantendría por el sector izquierdo.

El movimiento de Herrera permitiría que Nicolás Tripichio se adelante al mediocampo. En ese sector también reaparecerá Manuel Insaurralde, quien se recuperó de una lesión muscular y continúa negociando la renovación de su contrato, que vence en diciembre.

La principal duda está relacionada con Juan Pablo Álvarez, el único refuerzo incorporado por San Lorenzo en este mercado de pases. El jugador fue incluido entre los titulares durante los últimos entrenamientos, pero su presencia dependerá de que FIFA levante las inhibiciones que pesan sobre el club.

En caso de que Álvarez no sea habilitado, su lugar sería ocupado por Gonzalo Alassia. El mediocampista de 22 años, capitán de la Reserva, podría disputar su primer partido oficial en la máxima categoría.

Durante los ensayos, Gorosito formó el equipo con Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba y Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli y Juan Pablo Álvarez; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

Si Álvarez no puede jugar, ingresaría Alassia y Gulli se trasladaría hacia la banda izquierda.

Lanús, por su parte, llega al debut en el campeonato después de vencer 2 a 0 a Cienciano de Perú en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino también cuenta con el antecedente favorable del último enfrentamiento ante San Lorenzo, cuando se impuso por 3 a 2.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson y Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba y Mathías De Ritis; Facundo Gulli, Manuel Insaurralde y Nicolás Tripichio; Juan Pablo Álvarez, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Datos del partido

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Primera

Grupo: A

Estadio: Ciudad de Lanús

Hora: 21.30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Diego Ceballos

Televisión: ESPN Premium