El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes, con un incremento total del 7% distribuido entre julio y agosto.

La oferta contempla un aumento del 5% en julio y otro 2% en agosto, ambos calculados sobre los salarios correspondientes a junio. Los representantes sindicales analizarán la propuesta y la someterán a consideración de sus bases antes de dar una respuesta.

La administración encabezada por Axel Kicillof también se comprometió a reabrir las negociaciones paritarias en septiembre, cuando las partes volverán a discutir la evolución de los salarios.

Medidas ante hechos de violencia en las escuelas

Durante la reunión paritaria también se abordaron los episodios de violencia contra trabajadores de la educación, una problemática que forma parte de los reclamos planteados por los gremios.

En ese marco, se acordó incorporar una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso contra trabajadores docentes.

La medida busca fortalecer las herramientas de prevención y actuación frente a estos casos. Las situaciones graves o complejas serán analizadas en una mesa específica de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad.

Además, se pondrá en marcha la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, que contará con materiales gráficos, videos y acciones de difusión.

La iniciativa incluirá actividades de concientización, capacitación y prácticas preventivas, además de acciones destinadas a fortalecer los acuerdos de convivencia y la corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.

La propuesta salarial quedó ahora en manos de las organizaciones gremiales, que deberán analizarla y definir su posición.