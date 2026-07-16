El Gobierno nacional comenzó a diseñar el operativo de seguridad para recibir a la Selección Argentina luego de su participación en el Mundial 2026. El equipo disputará este domingo la final frente a España y buscará conseguir el segundo título mundial consecutivo.

La planificación está encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Aunque todavía no se confirmó cómo será el regreso del plantel, las autoridades anticipan que una eventual celebración podría convocar a una multitud en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que la Ciudad está preparada para recibir a los jugadores y consideró que el equipo merece un reconocimiento independientemente del resultado de la final.

“Nos encantaría recibirlos, depende más de ellos que de nosotros y para mí amerita un festejo más allá del resultado del domingo”, señaló.

Por el momento, no se definieron el recorrido del plantel, los lugares donde podrían desarrollarse los festejos ni las medidas específicas para ordenar el tránsito y la concentración de hinchas.

Desde el Gobierno porteño explicaron que esperan conocer las alternativas antes de cerrar el dispositivo. También reconocieron que la magnitud de la convocatoria podría superar cualquier planificación inicial.

La Casa Rosada, una posibilidad

El presidente Javier Milei todavía no formalizó públicamente una invitación para que los futbolistas sean recibidos en la Casa Rosada. Sin embargo, el Gobierno puso a disposición el edificio ante una eventual decisión del plantel.

Milei manifestó que no pretende participar de una fotografía con los jugadores ni ocupar un lugar central en la celebración. “No tengo nada que hacer en esa foto”, expresó.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autorizó a Casa Militar a preparar un protocolo de seguridad para Balcarce 50, en caso de que la Selección acepte presentarse en el Palacio de Gobierno.

De concretarse, el encuentro podría desarrollarse sin la presencia de funcionarios ni empleados públicos, aunque esa alternativa todavía no fue confirmada oficialmente.

Cautela en la AFA

Desde la Asociación del Fútbol Argentino señalaron que no se tomará ninguna decisión antes de la final. Si bien admitieron que existen contactos iniciales con el Poder Ejecutivo, evitaron brindar precisiones.

“Por ahora no se hará nada”, indicaron desde la entidad, que mantiene la prioridad puesta en el partido frente a España.

En el Gobierno también optaron por mantener la cautela. Algunas fuentes reconocieron que existe entusiasmo por la clasificación, pero remarcaron que cualquier planificación dependerá de la decisión de los jugadores y del resultado del domingo.

El regreso de la Selección podría generar celebraciones en todo el país y una movilización masiva en Buenos Aires, como ocurrió después del título obtenido en Qatar 2022.