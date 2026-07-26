La NASA presentó una visualización en tres dimensiones que representa cómo cambia la gravedad en distintos puntos del planeta y ayuda a comprender por qué la Tierra no posee una distribución de masa completamente uniforme.

El modelo representa el geoide, una superficie teórica que muestra la forma que tendrían los océanos si estuvieran determinados únicamente por la gravedad terrestre, sin la influencia de las mareas, los vientos ni las corrientes.

La reconstrucción fue elaborada a partir del modelo gravitatorio GOCO06s y utiliza más de mil millones de observaciones recopiladas durante 15 años por 19 satélites. Entre ellos se encuentran los correspondientes a las misiones GRACE, de la NASA, y GOCE, de la Agencia Espacial Europea.

En la visualización, las diferencias de gravedad aparecen como elevaciones y depresiones. Sin embargo, esas irregularidades fueron aumentadas unas 10.000 veces para que puedan apreciarse con claridad y no representan la forma física real del planeta.

Según los datos publicados, la altura del geoide varía entre aproximadamente 85 metros sobre el nivel de referencia, en la zona de Islandia, y 106 metros por debajo, al sur de la India. Estas diferencias están vinculadas con la distribución desigual de la masa en el interior y la superficie terrestre.

Este tipo de modelos permite avanzar en el estudio de la forma de la Tierra, el nivel del mar y los movimientos de grandes masas de agua. También ofrece una herramienta educativa para comprender que la intensidad de la gravedad no es exactamente igual en todos los lugares del planeta.