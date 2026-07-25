Un niño protagonizó un particular encuentro con Lionel Scaloni durante una visita a Pujato, localidad natal del entrenador de la Selección argentina.

El pequeño preparó un “contrato” escrito a mano para que el director técnico continúe al frente del seleccionado nacional hasta el Mundial de 2030. Scaloni aceptó la propuesta y colocó su firma en el documento, en medio de un momento cargado de humor y emoción.

Luego del encuentro, el niño grabó un video dirigido al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, para pedirle que avance con su parte del acuerdo.

“Hola Chiqui, yo ya hice el contrato de Scaloni para el 2030, ahora te toca a vos”, expresó frente a la cámara.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron numerosos comentarios entre los hinchas, que destacaron la espontaneidad del pequeño y su deseo de que Scaloni continúe conduciendo a la Selección argentina.

Por el momento, el pedido forma parte de una iniciativa simbólica y no representa un anuncio oficial sobre la continuidad contractual del entrenador hasta 2030.