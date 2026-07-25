Un nene le hizo firmar a Scaloni un contrato para que siga en la Selección hasta 2030

El pequeño visitó al entrenador argentino en Pujato y preparó un acuerdo escrito a mano. Luego le pidió al presidente de la AFA que complete la renovación.
Deportes25/07/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

Un niño protagonizó un particular encuentro con Lionel Scaloni durante una visita a Pujato, localidad natal del entrenador de la Selección argentina.

El pequeño preparó un “contrato” escrito a mano para que el director técnico continúe al frente del seleccionado nacional hasta el Mundial de 2030. Scaloni aceptó la propuesta y colocó su firma en el documento, en medio de un momento cargado de humor y emoción.

Luego del encuentro, el niño grabó un video dirigido al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, para pedirle que avance con su parte del acuerdo.

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“Hola Chiqui, yo ya hice el contrato de Scaloni para el 2030, ahora te toca a vos”, expresó frente a la cámara.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron numerosos comentarios entre los hinchas, que destacaron la espontaneidad del pequeño y su deseo de que Scaloni continúe conduciendo a la Selección argentina.

Por el momento, el pedido forma parte de una iniciativa simbólica y no representa un anuncio oficial sobre la continuidad contractual del entrenador hasta 2030.

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