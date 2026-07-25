La Comuna de Elortondo envió ocho toneladas de materiales reciclables al predio de EcoVenado, ubicado en Venado Tuerto. Los residuos fueron recuperados en la planta de tratamiento local y reincorporados al circuito del reciclaje.

El cargamento estuvo compuesto principalmente por cartón. En el establecimiento también se realiza diariamente la clasificación de plásticos y vidrios que son acercados por los vecinos a los diferentes Puntos Verdes de la localidad.

El presidente comunal, Angelo Yocco, destacó que se trató de la primera carga trasladada desde la planta hacia Venado Tuerto.

“Estamos muy contentos porque pudimos realizar la primera carga para trasladar estos materiales a Venado Tuerto. Es un paso muy importante que demuestra que cuando trabajamos entre todos podemos obtener grandes resultados”, expresó.

Yocco también agradeció la participación de la comunidad en la separación de residuos y remarcó la importancia de utilizar los espacios habilitados para depositar materiales recuperables.

“Quiero agradecer a toda la comunidad porque esto es posible gracias a cada vecino que lleva sus materiales reciclables a los Puntos Verdes. Sin ese compromiso, nada de esto sería posible”, señaló.

Desde la administración comunal indicaron que la recuperación de estos elementos permite reducir la cantidad de residuos que llega al basural y aprovechar materiales que todavía pueden ser reutilizados.

“Estamos apostando por un pueblo más sustentable y vamos a seguir fortaleciendo este camino. Cada acción suma y separar los residuos también es una forma de cuidar Elortondo”, afirmó el mandatario.

La Comuna adelantó que continuará impulsando acciones relacionadas con la gestión integral de residuos y la promoción de hábitos ambientales entre los habitantes de la localidad.