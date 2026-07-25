La Selección Argentina recibió un reconocimiento antes del encuentro entre Newell’s Old Boys y Talleres, disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

En la previa del partido, los futbolistas de ambos equipos y los hinchas presentes se unieron en un minuto de aplausos para homenajear al seleccionado nacional por su participación en el Mundial 2026, donde alcanzó la final y terminó como subcampeón.

El reconocimiento también formó parte del recibimiento al plantel de Newell’s. Cuando los jugadores leprosos ingresaron al campo de juego, las tribunas se cubrieron con humo celeste y blanco, en referencia a los colores de la camiseta argentina.

La iniciativa se sumó a las muestras de apoyo que recibió el equipo dirigido por Lionel Scaloni tras su actuación en la Copa del Mundo.