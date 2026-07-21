El Boletín Epidemiológico Nacional informó 51 nuevas notificaciones de fiebre chikungunya en la Argentina. Con estos registros, la temporada acumula 2.883 casos confirmados y probables.

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 27, solamente uno de los nuevos casos inició síntomas durante ese período. Los otros 50 fueron incorporados de manera demorada y corresponden a semanas anteriores.

La región más afectada continúa siendo el Noroeste argentino. El 96% del total nacional, equivalente a 2.773 casos, se concentra principalmente en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy.

El informe también detalló que la situación epidemiológica del dengue se mantiene estable y dentro de un escenario considerado de bajo riesgo. Desde la semana epidemiológica 22 no se registraron nuevos casos confirmados.

Durante la actual temporada 2025/2026 se mantienen 69 casos de dengue confirmados mediante estudios de laboratorio.

En la última semana analizada fueron notificados otros 94 casos sospechosos. De ese total, 59 fueron descartados y los restantes continúan en estudio.

Aunque la circulación de chikungunya se concentra principalmente en el norte del país, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional. Para el sur de Santa Fe, el reporte resulta relevante ante la necesidad de sostener el seguimiento de posibles casos y realizar una consulta médica frente a la aparición de síntomas.