El acceso a una jubilación se volvió más restrictivo durante 2026, luego de la finalización de la última moratoria previsional y en un contexto marcado por la pérdida de empleos registrados y el crecimiento del trabajo informal.

Durante el primer semestre del año se contabilizaron 99.673 nuevas altas previsionales, casi la mitad que en el mismo período anterior. La reducción afecta principalmente a las personas que llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes exigidos por el sistema.

Las jubilaciones contributivas, correspondientes a trabajadores que completaron los años requeridos, se mantienen en torno a las 110.000 altas anuales. Sin embargo, cayó de manera significativa la cantidad de personas que pueden acceder a una prestación mediante mecanismos de regularización de aportes.

Menos empleo formal y más informalidad

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se habrían perdido cerca de 255.000 empleos asalariados registrados en empresas privadas, según los datos citados en el informe.

En el mismo período se estima que se incorporaron alrededor de 450.000 personas a actividades informales, ya sea como asalariados no registrados o trabajadores por cuenta propia que no realizan aportes mediante el Monotributo.

Esta situación evita que el desempleo aumente con mayor intensidad, pero provoca que una parte creciente de la población trabaje sin cobertura social ni aportes para su futura jubilación.

El problema también alcanza al sur de Santa Fe, donde numerosos trabajadores vinculados al comercio, la construcción, los servicios, las tareas rurales y los trabajos independientes alternan períodos de empleo registrado con actividades informales.

El peso de las jubilaciones en el presupuesto

De acuerdo con reportes mencionados del Fondo Monetario Internacional, IARAF y ASAP, las jubilaciones y pensiones representarían durante 2026 alrededor del 46% del gasto primario nacional. En 2023, esa participación era del 36,6%.

El aumento se vincula con la movilidad jubilatoria, el envejecimiento de la población y la reducción de otros gastos nacionales, como los destinados a subsidios y obra pública.

A pesar de ese mayor peso presupuestario, el sistema enfrenta dificultades para incorporar nuevos beneficiarios. La caída de la natalidad, el aumento de la expectativa de vida y la informalidad laboral reducen la cantidad de trabajadores activos que financian las prestaciones.

Más jubilados con el haber mínimo

El informe también advierte que una parte cada vez mayor de quienes logran completar los aportes lo hace mediante períodos registrados como monotributistas.

En esos casos, los aportes previsionales suelen ser bajos, por lo que la jubilación resultante generalmente queda cercana al haber mínimo.

La situación plantea un doble desafío: garantizar ingresos para las personas que no completaron los años de aportes y, al mismo tiempo, sostener financieramente un sistema que depende de las contribuciones de los trabajadores activos.

Las propuestas para modificar el sistema

Idesa propuso una serie de reformas para enfrentar el problema previsional. Entre ellas, planteó avanzar con cambios laborales que faciliten la creación de empleos registrados y una reforma tributaria que reduzca los costos asociados a la contratación formal.

El instituto también sugirió modificar la forma en que se calculan las jubilaciones. La propuesta consiste en establecer prestaciones proporcionales a la cantidad de años aportados y crear un complemento solidario para quienes lleguen a la edad de retiro sin alcanzar los 30 años requeridos.

Ese complemento funcionaría como una asistencia económica para las personas que, debido a la informalidad o a períodos prolongados de desempleo, no pudieron completar los aportes durante su vida laboral.

Idesa también planteó revisar los regímenes previsionales especiales. Se trata de propuestas del centro de estudios que todavía no fueron implementadas ni forman parte de una reforma previsional aprobada.

Mientras continúa el debate, miles de personas próximas a cumplir la edad jubilatoria enfrentan la posibilidad de no acceder a una jubilación ordinaria y depender de prestaciones asistenciales de menor monto.