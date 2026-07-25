Dos jóvenes de 18 y 19 años murieron y otros dos resultaron gravemente heridos durante la madrugada del sábado, luego de que el automóvil en el que viajaban se despistara y chocara contra un árbol sobre la Ruta Nacional 9, en Santiago del Estero.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1105, cerca de la localidad de Árraga, en el departamento Silípica. El Toyota Corolla blanco circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que todavía se investigan, salió de la calzada.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Ailén Dahiana Pinto, de 18 años, y Dalma Herrera, de 19. Ambas eran oriundas de la ciudad de Loreto y murieron como consecuencia del fuerte impacto.

En el vehículo también viajaban Lautaro Antonio Castaño, de 19 años, y Raúl Ignacio Farías, de 20. Los dos jóvenes sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de gravedad.

Según la información difundida por medios locales, fueron trasladados al Hospital Regional de Santiago del Estero con traumatismos múltiples y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento. Permanecían internados en estado delicado.

La fiscal Fernanda Vittar quedó a cargo de la investigación y ordenó la intervención del personal de Criminalística. También dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias.

Las pericias accidentológicas deberán determinar por qué el conductor perdió el control del automóvil. Hasta el momento no se informó sobre la participación de otros vehículos en el siniestro.

La muerte de las dos jóvenes provocó un fuerte impacto en Loreto. Familiares, amigos y vecinos publicaron mensajes de despedida en las redes sociales, mientras que el municipio expresó sus condolencias y acompañamiento a las familias.