La Selección argentina regresó al país y fue recibida con un homenaje en Ezeiza

La Banda de Granaderos interpretó “Muchachos” durante el arribo del plantel. Claudio Tapia, Nicolás Otamendi y Lionel Scaloni fueron los primeros en bajar del avión.

La Selección argentina regresó este lunes al país luego de disputar la final del Mundial y fue recibida con un homenaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El vuelo aterrizó poco después de las 18. Los primeros en descender de la aeronave fueron el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia; el defensor Nicolás Otamendi y el entrenador Lionel Scaloni.

Otamendi encabezó la llegada del plantel debido a la ausencia de Lionel Messi, quien no regresó junto con la delegación y viajó directamente a Miami.







Durante el recibimiento, la Banda de Granaderos interpretó “Muchachos”, la canción que se convirtió en uno de los principales símbolos de la Selección durante los últimos años.

El momento fue acompañado con aplausos por autoridades, familiares y trabajadores del aeropuerto que se encontraban en el lugar.

El equipo volvió al país después de la derrota en la final del Mundial, en medio de la tristeza por el resultado, pero también del reconocimiento de los hinchas por el recorrido realizado durante la competencia.

La Asociación del Fútbol Argentino todavía se encontraba definiendo la agenda de los jugadores para las horas posteriores al arribo.