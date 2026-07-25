Un hombre fue detenido en Santiago del Estero acusado de rociar con nafta y prender fuego a su esposa durante una discusión. La víctima continúa internada en estado delicado y pudo relatar lo sucedido desde el hospital.

El ataque ocurrió el 30 de junio en una vivienda del paraje rural Santa Rita, ubicado a unos siete kilómetros de Las Tinajas, en el departamento Moreno.

La mujer, identificada como Elsa Griselda Sayago, sufrió quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 30% de su cuerpo. Primero fue trasladada al hospital de Quimilí y luego derivada al Centro Integral de Salud (CIS) Banda.

Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció sedada durante varios días y no pudo explicar inicialmente cómo se había originado el fuego.

Según la investigación, su esposo, Carlos Cisneros, se mantuvo constantemente junto a ella durante la internación. Los investigadores analizan si esa actitud habría tenido como objetivo controlar el relato de la víctima e impedir que denunciara lo ocurrido.

La causa cambió el 21 de julio, cuando una psicóloga del hospital pudo entrevistar a Sayago. Durante esa conversación, la mujer manifestó que su pareja la había rociado con combustible y prendido fuego intencionalmente después de una discusión por celos.

De acuerdo con el testimonio, una hija adolescente de la pareja presenció el ataque y logró apagar las llamas arrojándole agua con un recipiente. Su intervención habría evitado que las lesiones fueran todavía más graves.

La declaración fue comunicada a la asesora legal del CIS Banda, María Emilia García Tórtola, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía.

La fiscal Judith Díaz solicitó un allanamiento, mientras que la jueza de Género Norma Morán autorizó el procedimiento. Cisneros fue detenido y quedó alojado en una dependencia policial, imputado por homicidio en grado de tentativa.

La Justicia también dispuso que la hija que presenció el hecho declare mediante Cámara Gesell.

Antecedentes de violencia

Durante la entrevista hospitalaria, Sayago afirmó que mantenía una relación con el acusado desde los 14 años y que ambos tienen tres hijos.

También relató que durante años habría sufrido violencia física, psicológica y económica. Según el informe incorporado a la causa, la mujer se encontraba aislada de su familia y dependía económicamente de su esposo.

Una hermana de la víctima había advertido previamente sobre la situación ante la Dirección de Género. Sin embargo, según la información del expediente, la falta de una denuncia formal había impedido adoptar medidas judiciales.

Sayago continúa internada en el CIS Banda, mientras la Fiscalía reúne testimonios y reconstruye los antecedentes de violencia dentro del entorno familiar.