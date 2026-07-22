Un hombre de 24 años, identificado por sus iniciales como JJCG, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por hechos de violencia de género ocurridos en Rufino.

El joven está imputado por haber golpeado, lesionado, amenazado de muerte y abusado sexualmente de la mujer con la que mantenía una relación de pareja.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza Lorena Garini durante una audiencia realizada en los tribunales de Rufino. El pedido fue presentado por la fiscal Rafaela Florit, integrante del Ministerio Público de la Acusación.

Según expuso la Fiscalía, los hechos investigados comenzaron minutos antes de las 6 de la mañana del martes 7, en la vivienda que compartían el acusado y la víctima.

De acuerdo con el relato presentado en la audiencia, la mujer estaba durmiendo cuando el imputado revisó su teléfono celular y encontró fotografías archivadas en las que aparecía junto a amigos y una expareja.

A partir de ese momento, siempre según la acusación, el hombre comenzó a insultarla y a agredirla físicamente.

La fiscal sostuvo que la víctima intentó calmarlo, pero el imputado habría tomado un cuchillo tipo Tramontina, se lo habría apoyado en el cuerpo y la habría amenazado de muerte.

También indicó que el acusado obligó a la mujer a acompañarlo al campo donde trabaja y que durante toda la jornada continuó recriminándole por las imágenes encontradas en el teléfono.

La investigación también incluye dos hechos de abuso sexual. Según la Fiscalía, al día siguiente el hombre intentó mantener relaciones sexuales y, ante la negativa de la víctima, utilizó la fuerza para someterla.

La representante del MPA afirmó que una situación similar volvió a producirse dos días después.

La denuncia fue realizada el viernes 10. La mujer esperó que el imputado se retirara a trabajar y se presentó en una dependencia policial, donde contó lo que presuntamente había sufrido.

A partir de la presentación, se ordenaron diferentes pericias, se tomaron testimonios de personas cercanas a la víctima y se libró una orden de detención.

El acusado fue buscado en la casa de su madre y en otros lugares que frecuentaba. Finalmente, se presentó el lunes en la comisaría de Rufino y quedó detenido.

La fiscal también informó que el imputado cuenta con un antecedente penal condenatorio por delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra otra mujer con la que había mantenido una relación.

La investigación continúa y el hombre deberá permanecer detenido mientras avanza el proceso judicial. La prisión preventiva no implica una condena y el acusado mantiene su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.