Dólar hoy: a cuánto abre cada cotización este viernes 24 de julio
El dólar oficial abrirá este viernes 24 de julio a $1.459,89 para la compra y $1.510,80 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una diferencia de casi 50 pesos respecto del valor vendedor del tipo de cambio oficial.
Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $1.480,50 para la compra y $1.489,50 para la venta.
Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP alcanza los $1.519,12, mientras que el contado con liquidación, conocido como CCL, opera a $1.585,84.
El dólar tarjeta, utilizado para consumos y servicios en moneda extranjera alcanzados por percepciones impositivas, se encuentra en $1.963.
Las cotizaciones corresponden a los valores informados al comienzo de la jornada y pueden registrar modificaciones durante el desarrollo de las operaciones.
Cotizaciones del dólar
Dólar oficial:
Compra: $1.459,89
Venta: $1.510,80
Dólar blue:
Compra: $1.540
Venta: $1.560
Dólar mayorista:
Compra: $1.480,50
Venta: $1.489,50
Dólar MEP: $1.519,12
Dólar CCL: $1.585,84
Dólar tarjeta: $1.963