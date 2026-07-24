El dólar oficial abrirá este viernes 24 de julio a $1.459,89 para la compra y $1.510,80 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una diferencia de casi 50 pesos respecto del valor vendedor del tipo de cambio oficial.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $1.480,50 para la compra y $1.489,50 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP alcanza los $1.519,12, mientras que el contado con liquidación, conocido como CCL, opera a $1.585,84.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos y servicios en moneda extranjera alcanzados por percepciones impositivas, se encuentra en $1.963.

Las cotizaciones corresponden a los valores informados al comienzo de la jornada y pueden registrar modificaciones durante el desarrollo de las operaciones.

Cotizaciones del dólar

Dólar oficial:

Compra: $1.459,89

Venta: $1.510,80

Dólar blue:

Compra: $1.540

Venta: $1.560

Dólar mayorista:

Compra: $1.480,50

Venta: $1.489,50

Dólar MEP: $1.519,12

Dólar CCL: $1.585,84

Dólar tarjeta: $1.963