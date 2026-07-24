El Gobierno de Santa Fe realizó la apertura de las ofertas económicas para ejecutar dos obras estratégicas destinadas a ampliar el abastecimiento de agua potable y mejorar la infraestructura de saneamiento de Rosario y su área metropolitana.

Los proyectos comprenden la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario y la rehabilitación del tramo final del Emisario Sur. En conjunto, cuentan con un presupuesto oficial superior a los $51.650 millones y recibieron un total de 24 propuestas empresariales.

La actividad se desarrolló este viernes en la sede de Gobierno de Rosario y fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro. También participaron autoridades provinciales, municipales, legisladores y representantes de Aguas Santafesinas SA.

Las obras forman parte de la planificación acordada entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario para avanzar en intervenciones consideradas prioritarias para la ciudad.

Desde la Provincia señalaron que los proyectos buscan responder al crecimiento urbano y demográfico del Gran Rosario, además de mejorar sistemas que resultan fundamentales para el funcionamiento cotidiano de los barrios.

La segunda etapa del Acueducto Gran Rosario tiene un presupuesto oficial de $32.496.584.919,93 y recibió diez ofertas económicas.

La intervención permitirá ampliar la capacidad del sistema de provisión de agua potable, con una proyección destinada a cubrir la demanda futura de más de 250.000 habitantes.

El proyecto contempla el desarrollo de nueva infraestructura para transportar y distribuir agua potable hacia diferentes sectores de Rosario y localidades de su entorno metropolitano.

La ampliación es considerada necesaria debido al crecimiento de la población y a la mayor demanda que registra el servicio, especialmente durante los meses de altas temperaturas.

De acuerdo con la información oficial, la obra permitirá fortalecer la capacidad del sistema y mejorar las condiciones de abastecimiento en sectores que actualmente presentan limitaciones o necesitan nuevas conexiones.

Las ofertas presentadas para esta etapa registraron valores que van desde los $29.473 millones hasta los $47.150 millones.

La propuesta económica más baja fue presentada por la unión transitoria integrada por Mundo Construcciones y Proyección Electroluz, con un monto de $29.473.430.190,83.

También se recibieron propuestas de Obring, Edeca y Pecam; Brajkovic y Ecosur Bahía; CPC; Pose y Semisa Infraestructura; Rovial y Basa Constructora; Werk Constructora y Del Sol Constructora; Tecsa, Riva y BWT Construcciones y Servicios; Tecma Construcciones y Coarco; y CYE Construcciones.

A partir de la apertura de sobres comenzará la evaluación técnica, administrativa y económica de cada propuesta. La oferta de menor valor no implica automáticamente la adjudicación, ya que las empresas deberán cumplir con todas las condiciones establecidas en el pliego licitatorio.

La segunda obra licitada corresponde a la rehabilitación del tramo final del Emisario Sur, una infraestructura clave para el sistema de saneamiento de Rosario.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $19.157.432.392,34 y un plazo previsto de ejecución de 18 meses.

Durante la apertura se recibieron 14 ofertas, con montos que van desde los $15.247 millones hasta casi $25.000 millones.

La propuesta económica más baja fue presentada por la unión transitoria conformada por Edeca y Automat Argentina, que cotizó los trabajos en $15.247.934.357,53.

También participaron Tecma Construcciones y Bauber Constructora; MN Ingeniería y Soluciones junto con Alca Ingeniería; Mundo Construcciones; Construcciones Tres, Conylog y Dipaoli Trosce; Ecosur Bahía; CYE Construcciones; Pose y Semisa Infraestructura; Derosario Servicios y Riva; Obring y Supercemento; Brajkovic y Pelque; Rava, De Construcciones y CPC; Pirámide Constructora; y Rovial.

La intervención contempla la reconstrucción del tramo final del emisario, una estructura indispensable para conducir y tratar de manera adecuada los líquidos cloacales y pluviales.

El objetivo es mejorar el funcionamiento general del sistema, reducir riesgos de obstrucciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante lluvias intensas.

Además, la rehabilitación permitirá avanzar en una separación más eficiente entre los líquidos cloacales y el agua proveniente de las precipitaciones, un aspecto considerado central para optimizar el saneamiento urbano.

Pullaro destacó la continuidad de la obra pública

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que las intervenciones impulsadas por la Provincia “le van a cambiar la vida a Rosario” y destacó el avance de las obras incluidas dentro del denominado Acuerdo Rosario.

“A la mayoría de las obras las estamos terminando y, al mismo tiempo, ya estamos licitando y proyectando nuevas intervenciones. Este es un gobierno que no para”, afirmó.

El mandatario sostuvo que Santa Fe mantiene una política de inversión pública a pesar del contexto económico nacional y de la reducción de recursos provenientes de la coparticipación y la recaudación.

“Cuando no se roba, la plata alcanza. En un momento muy difícil de la Argentina, en el que la mayoría de las provincias frenó la obra pública, Santa Fe aplica políticas contracíclicas e invierte para sostener el empleo”, expresó Pullaro.

También afirmó que, durante los primeros 30 meses de su gestión, la Provincia alcanzó un volumen de inversión en infraestructura similar al ejecutado durante los ocho años anteriores.

Las declaraciones forman parte de la evaluación política realizada por el gobernador y no estuvieron acompañadas durante el acto por un detalle comparativo de todas las partidas ejecutadas en esos períodos.

Pullaro aseguró además que la administración provincial cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los pagos de las obras y continuar proyectando nuevas intervenciones.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que las obras responden al compromiso asumido entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario.

Según indicó, la finalidad es que los recursos recaudados por el Estado vuelvan a la población mediante proyectos que mejoren los servicios y la calidad de vida.

La presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, afirmó que las inversiones tendrán un impacto directo sobre los habitantes de Rosario y del área metropolitana.

Además, señaló que la ampliación del acueducto y la reconstrucción del emisario permitirán acompañar el crecimiento urbano y productivo de la región.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin destacó el trabajo coordinado entre el Municipio y la Provincia y calificó la apertura de ofertas como un paso importante para Rosario.

Del acto también participaron el vicepresidente de ASSA, Darío Boscarol; el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; y otras autoridades provinciales y municipales.

Luego de la apertura de sobres, las propuestas serán analizadas por los equipos técnicos y jurídicos correspondientes.

La evaluación deberá determinar si las empresas cumplen con los antecedentes, la capacidad técnica, las garantías y las condiciones económicas establecidas para cada licitación.

Una vez finalizado ese proceso, la Provincia podrá avanzar con la adjudicación y la posterior firma de los contratos.

Hasta que esa instancia no se complete, ninguna de las propuestas puede considerarse ganadora de manera definitiva.

Las dos intervenciones representan una inversión oficial conjunta de $51.654.017.312,27 y apuntan a mejorar servicios esenciales para Rosario y las localidades que integran su área metropolitana.