El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a pronunciarse a favor de eliminar el límite de mandatos consecutivos para los intendentes bonaerenses y reclamó que la Legislatura avance con una definición.

Durante una conferencia de prensa realizada en General Alvear, el mandatario sostuvo que distintos sectores políticos ya manifestaron su respaldo a una modificación del sistema vigente.

“Me parece que muchos sectores ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno”, afirmó Kicillof. También consideró poco habitual que, en los gobiernos locales, determinados dirigentes no puedan volver a postularse pese a contar con apoyo electoral.

La discusión tiene impacto directo sobre las elecciones de 2027. Según un relevamiento difundido por TN, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrían competir por un nuevo mandato si la legislación permanece sin cambios.

De ese total, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 al radicalismo, siete al PRO, cinco a espacios vecinales y uno a La Libertad Avanza. De esta manera, la restricción alcanza tanto a dirigentes oficialistas como opositores.

Qué establece la legislación actual

El límite fue incorporado mediante la Ley 14.836, promulgada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal. La norma determinó que intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares solo podían acceder a una reelección consecutiva.

Después de cumplir dos períodos seguidos, debían dejar pasar un mandato antes de volver a presentarse para el mismo cargo. La ley fue posteriormente modificada para establecer desde qué año comenzaban a contabilizarse los períodos.

Para los intendentes, el primer mandato considerado por la legislación comenzó en 2019. Por ese motivo, quienes fueron electos ese año y consiguieron la reelección en 2023 no estarían habilitados para competir nuevamente en 2027.

El proyecto impulsado por el oficialismo

La iniciativa que busca modificar este régimen fue presentada por la senadora provincial Ayelén Durán. El expediente E-136/25-26 propone habilitar nuevas postulaciones para intendentes, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, sin establecer un límite de mandatos consecutivos.

El texto plantea derogar artículos de las leyes 14.836 y 15.315 y modificar diferentes normas electorales bonaerenses. En el caso de los intendentes y concejales, establece que serán elegidos directamente por la población, tendrán mandatos de cuatro años y podrán ser reelectos.

Entre sus fundamentos, Durán sostiene que impedir una candidatura limita tanto los derechos políticos de los dirigentes como la posibilidad de elección de los ciudadanos.

La legisladora también argumenta que una reelección sin límites no garantiza la permanencia automática de una autoridad, ya que cada continuidad debe ser respaldada nuevamente en las urnas.

Un escenario legislativo complejo

Pese al respaldo expresado por Kicillof y por numerosos intendentes, el proyecto no tiene asegurado su tratamiento. En el oficialismo existen diferencias internas y la oposición tampoco mantiene una postura uniforme.

El PRO y La Libertad Avanza se muestran mayoritariamente en contra de modificar el régimen, mientras que dentro de la Unión Cívica Radical hay posiciones divididas. La discusión también depende de las negociaciones entre los distintos sectores del peronismo bonaerense.

El expediente permanece en estudio y no existe, hasta el momento, una fecha confirmada para su debate en el recinto. Por eso, la posibilidad de que la reforma sea aprobada continúa abierta, pero sin acuerdos suficientes.

Aunque la discusión corresponde a la provincia de Buenos Aires, el tema vuelve a instalar un debate presente en distintas jurisdicciones del país: la tensión entre la libertad de los ciudadanos para elegir candidatos y la necesidad de establecer límites que favorezcan la alternancia política.