Esteban Ramón Delgado, padre de Sofía Delgado, la joven de 20 años asesinada en 2024 en la provincia de Santa Fe, fue detenido nuevamente luego de incumplir una restricción de acercamiento hacia una de las denunciantes.

El hombre había recuperado la libertad tras el vencimiento del plazo de prisión preventiva que cumplía desde diciembre de 2024. Según se informó, la Fiscalía no solicitó la extensión de la medida cautelar y el juez Ariel Cattáneo dispuso su inmediata excarcelación.

Delgado está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra sus dos hijas, por hechos que habrían ocurrido cuando ambas eran menores de edad. La causa es independiente de la investigación por el crimen de Sofía.

Menos de 20 días después de quedar en libertad, el acusado habría incumplido una restricción de acercamiento. Una de las víctimas denunció su presencia y, a partir de esa presentación, el hombre volvió a quedar detenido.

Otra de las situaciones cuestionadas fue el domicilio declarado por Delgado al momento de recuperar la libertad. De acuerdo con el abogado de la familia, Gabriel Filippini, la vivienda se encontraba a unos 300 metros del lugar donde residen los hermanos de Sofía.

“Es inaceptable que Esteban Delgado haya quedado en libertad por la falta de pedido de prórroga de la prisión preventiva”, sostuvo Filippini en declaraciones difundidas por Cadena 3.

El letrado también señaló que “la libertad se le otorgó fijando un domicilio a 300 metros de la casa donde viven las víctimas”.

La investigación había estado inicialmente a cargo del fiscal Maximiliano Nicosia y fue transferida al fiscal Javier Paz a comienzos de junio. En ese momento, el plazo de la prisión preventiva todavía no había vencido, por lo que correspondía solicitar posteriormente su extensión.

Tras conocerse la liberación, la Fiscalía Regional informó que inició un relevamiento interno para determinar cómo se produjo la falta de solicitud de prórroga.