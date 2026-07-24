Villa Cañás puso en marcha el curso gratuito “Cocina sin fronteras”
Comenzó en Villa Cañás el curso gratuito “Cocina sin fronteras”, una propuesta de capacitación destinada a enseñar la elaboración de platos tradicionales de distintas nacionalidades.
Las clases están a cargo de la chef Brenda Bonifacio y se desarrollan en las instalaciones del Taller Protegido Municipal “Ilusiones”.
Durante el curso, los participantes aprenderán diferentes técnicas de cocina y prepararán recetas representativas de diversas culturas gastronómicas. La iniciativa busca ampliar los conocimientos culinarios de los asistentes a través de sabores, ingredientes y métodos de elaboración de distintos países.
La capacitación fue organizada por la Municipalidad de Villa Cañás, mediante la Dirección de Producción y Empleo y la Secretaría de Acción Social, a través del Área de Igualdad, Género y Diversidad.
En la primera jornada estuvieron presentes el intendente Norberto Gizzi; el secretario de Economía, Oscar Caffa; y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.