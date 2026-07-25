El exfutbolista y fundador de la Asociación PEMPA, Jerónimo Allende Bermejo, fue imputado por la muerte de Ernesto Flores, un hombre de 74 años que fue atropellado durante la madrugada del viernes en el departamento mendocino de Maipú.

El fiscal Correccional Tomás Guevara le atribuyó el delito de homicidio culposo agravado por haberse dado a la fuga y por la ingesta de alcohol. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, en las próximas horas se resolverá su situación procesal, bajo una caución fijada en 7 millones de pesos.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Ozamis Sur y la Ruta Provincial 60. De acuerdo con la investigación, Allende Bermejo conducía un Toyota Corolla blanco cuando atropelló a Flores y posteriormente abandonó el lugar.

La víctima sufrió lesiones de gravedad y murió como consecuencia del impacto.

Horas después del hecho, el imputado se presentó voluntariamente en una dependencia policial y reconoció que manejaba el automóvil involucrado. Los investigadores sostienen que, antes de acudir a la comisaría, dejó el vehículo en la vivienda de su padre.

Personal de Tránsito Municipal le realizó un control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre. El automóvil fue secuestrado y quedó a disposición de la Fiscalía para la realización de peritajes.

Allende Bermejo tiene 38 años y desarrolló parte de su carrera deportiva en las divisiones inferiores de Defensa y Justicia. También jugó en Huracán Las Heras, Luján de Cuyo y Guaymallén.

Después de retirarse del fútbol, estudió Derecho y fundó la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos, conocida como PEMPA. La organización se dedica al rescate y la rehabilitación de caballos que sufrieron maltrato, abandono o estuvieron vinculados con casos de faena clandestina.

La causa continúa bajo investigación y la imputación no implica una condena. La responsabilidad penal del acusado deberá ser definida durante el proceso judicial.