El ingeniero argentino Facundo Rico fue hallado asesinado dentro de su vivienda de Madrid, España. Tenía 37 años y trabajaba en proyectos vinculados con las energías renovables en diferentes países.

El cuerpo fue encontrado en la cocina de su departamento, ubicado en el sexto piso de un complejo residencial de la calle Cirauqui, en el barrio Las Tablas. De acuerdo con la información difundida por medios españoles, presentaba 13 heridas de arma blanca en el abdomen, la espalda y la zona del omóplato.

La Policía Nacional llegó al lugar después de recibir un aviso por un fuerte olor a productos químicos que provenía de la vivienda. Al ingresar, los agentes encontraron al argentino sin vida.

Quién era Facundo Rico

Rico tenía nacionalidad argentina y española y residía en España desde hacía más de diez años. Antes de instalarse en Madrid había vivido en Extremadura.

Según relató el portero del edificio, llevaba entre tres y cuatro años alquilando el departamento donde fue encontrado. Como viajaba con frecuencia por cuestiones laborales, mantenía poco contacto con los vecinos.

Era ingeniero especializado en energías renovables y había ocupado distintos cargos relacionados con proyectos eólicos y fotovoltaicos. Parte de su trayectoria profesional se desarrolló en países como Uzbekistán.

También contaba con una amplia formación académica. Según publicó el diario El Mundo, había realizado dos maestrías y obtenido un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

Su trabajo de investigación estaba relacionado con la optimización de la limpieza de plantas fotovoltaicas, uno de sus principales campos de especialización. Dos meses antes del crimen había cambiado de empleo.

La investigación del crimen

El principal sospechoso fue identificado por medios españoles como Alberto, un hombre de 65 años que habría ingresado al departamento de Rico alrededor de las 10 de la mañana.

Los investigadores analizan si el hombre llegó al lugar con la decisión previa de matarlo o si el ataque ocurrió durante una discusión. Esta circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente.

Según las primeras versiones, el sospechoso creía que su esposa mantenía una relación con Rico, a quien conocía del gimnasio. El supuesto vínculo sentimental no fue confirmado y forma parte de las hipótesis investigadas.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por El País, los dos hombres mantuvieron un enfrentamiento dentro de la vivienda. Durante la pelea, Rico habría recibido las 13 puñaladas.

Tras el ataque, el sospechoso abandonó el edificio, se subió a un vehículo y viajó hasta una propiedad ubicada en La Adrada, en la provincia de Ávila.

Al día siguiente, cuando el crimen ya había tomado estado público, el hombre se habría dirigido hacia una zona cercana al pueblo y se habría quitado la vida. Las autoridades españolas continúan trabajando para establecer la secuencia completa y el móvil del homicidio.