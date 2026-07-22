Un conductor murió y otras dos personas resultaron heridas tras un violento choque entre dos camiones registrado alrededor de las 2:45 de este martes sobre la Ruta Nacional 34.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 440, en el tramo comprendido entre las localidades de Argentina y Malbrán. Las causas que provocaron la colisión todavía no fueron establecidas y son materia de investigación.

Uno de los camiones circulaba sin carga en sentido sur-norte y era ocupado por un hombre y una mujer. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital de Pinto, donde recibieron atención médica.

El segundo vehículo transitaba en dirección norte-sur y transportaba una carga de maíz. Como consecuencia del fuerte impacto, su conductor perdió la vida en el lugar.

En el operativo trabajaron integrantes de Bomberos Voluntarios de Selva y efectivos de la Policía de Malbrán. Los equipos realizaron tareas de rescate, preservación de la escena y ordenamiento del tránsito.

Debido a la gravedad del siniestro y a los trabajos realizados sobre la calzada, la Ruta Nacional 34 permaneció totalmente cortada durante varias horas. La interrupción provocó una extensa fila de vehículos en ambos sentidos.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.