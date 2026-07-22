Choque fatal entre dos camiones en la Ruta 34: un conductor murió y dos personas resultaron heridas

El accidente ocurrió durante la madrugada entre las localidades de Argentina y Malbrán. La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas.
Sociedad22/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un conductor murió y otras dos personas resultaron heridas tras un violento choque entre dos camiones registrado alrededor de las 2:45 de este martes sobre la Ruta Nacional 34.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 440, en el tramo comprendido entre las localidades de Argentina y Malbrán. Las causas que provocaron la colisión todavía no fueron establecidas y son materia de investigación.754126899_1065741842456444_7356556221884343950_n

Uno de los camiones circulaba sin carga en sentido sur-norte y era ocupado por un hombre y una mujer. Ambos sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital de Pinto, donde recibieron atención médica.

El segundo vehículo transitaba en dirección norte-sur y transportaba una carga de maíz. Como consecuencia del fuerte impacto, su conductor perdió la vida en el lugar.

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En el operativo trabajaron integrantes de Bomberos Voluntarios de Selva y efectivos de la Policía de Malbrán. Los equipos realizaron tareas de rescate, preservación de la escena y ordenamiento del tránsito.

Debido a la gravedad del siniestro y a los trabajos realizados sobre la calzada, la Ruta Nacional 34 permaneció totalmente cortada durante varias horas. La interrupción provocó una extensa fila de vehículos en ambos sentidos.753702727_1786909266053263_6135782396924459355_n

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.

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