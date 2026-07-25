Las provincias argentinas volvieron a ganar presencia en los mercados internacionales de crédito. Con la reciente operación realizada por Neuquén, ya son seis las jurisdicciones que emitieron deuda en dólares desde 2025, mientras Santa Cruz y San Juan analizan seguir el mismo camino.

Neuquén concretó una colocación de bonos por US$ 500 millones, con una tasa anual del 7,35% y una vida promedio de siete años. Fue la primera emisión internacional de la provincia desde 2017 y los fondos estarán destinados principalmente a obras de infraestructura vinculadas con el crecimiento de Vaca Muerta y el desarrollo energético.

La operación ubicó a Neuquén entre las jurisdicciones con menor costo de financiamiento dentro de la nueva etapa de emisiones provinciales.

Córdoba lideró las colocaciones

Córdoba fue la jurisdicción que obtuvo el mayor volumen de financiamiento durante este período. En julio de 2025 colocó US$ 725 millones y, en enero de 2026, regresó al mercado con otra emisión por US$ 800 millones.

La segunda operación se realizó a nueve años y con una tasa anual del 8,6%. En total, la provincia conducida por Martín Llaryora consiguió US$ 1.525 millones mediante sus dos salidas al mercado.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, emitió un bono internacional por US$ 600 millones a una tasa del 7,8%. La operación fue concretada a fines de 2025 y tuvo como objetivo mejorar el perfil de vencimientos de la deuda porteña.

Santa Fe obtuvo US$ 800 millones

Santa Fe también tuvo una participación importante. El Gobierno provincial colocó el bono SF34 por US$ 800 millones, a nueve años y con una tasa nominal anual del 8,10%.

La emisión recibió ofertas por aproximadamente US$ 1.800 millones, una demanda que superó ampliamente el monto finalmente colocado. Según informó la administración provincial, el financiamiento será utilizado para obras energéticas, rutas, infraestructura de seguridad y proyectos sociales.

La operación resulta especialmente relevante para el sur santafesino, ya que una parte de los recursos podría destinarse a infraestructura vial, energética y de seguridad en diferentes regiones de la provincia.

Entre Ríos y Chubut también salieron al mercado

Entre Ríos volvió a emitir deuda internacional después de casi una década. La provincia consiguió US$ 300 millones mediante un bono con vencimiento en 2033 y una tasa nominal anual del 9,55%.

El Gobierno entrerriano informó que la operación fue diseñada para refinanciar pasivos, extender los plazos de vencimiento y reducir la presión financiera sobre las cuentas provinciales.

Chubut, en tanto, colocó US$ 650 millones a diez años, con tres años de gracia y una tasa anual del 9,45%. La provincia recibió ofertas por un monto que triplicó el previsto inicialmente.

En conjunto, las emisiones realizadas por Córdoba, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén alcanzan aproximadamente los US$ 4.375 millones.

Santa Cruz y San Juan preparan nuevas operaciones

Otras dos provincias se encuentran evaluando su ingreso al mercado.

El Gobierno de Santa Cruz presentó un proyecto para autorizar operaciones de crédito por hasta US$ 600 millones. La iniciativa contempla el financiamiento de infraestructura hospitalaria, energética y productiva, además de una posible reorganización de pasivos provinciales.

San Juan también autorizó al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta US$ 600 millones en los mercados nacionales o internacionales. La autorización no implica que la deuda ya haya sido colocada, sino que habilita al Gobierno provincial a avanzar cuando considere que existen condiciones favorables.

El posible efecto sobre las reservas

El ingreso de dólares generado por estas emisiones puede aumentar la oferta de divisas en el mercado cambiario cuando las provincias convierten parte de los fondos a pesos para financiar obras o gastos dentro del país.

En ese escenario, el Banco Central podría adquirir una parte de esas divisas y sumarlas a sus reservas. Sin embargo, el impacto no es automático: depende del destino del dinero, del momento en que sea ingresado al país y de las decisiones de intervención de la autoridad monetaria.

El programa monetario del BCRA contempla compras de dólares condicionadas a la disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, financiamiento y otros ingresos de la balanza de pagos. La entidad también puede realizar compras en bloque para evitar alteraciones en el funcionamiento del mercado.

Hasta el viernes 24 de julio, el Banco Central acumulaba compras por US$ 13.101 millones desde el comienzo de 2026 y las reservas internacionales brutas se ubicaban por encima de los US$ 49.000 millones.

Límites para el endeudamiento provincial

Las provincias no pueden tomar deuda sin restricciones. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece que los servicios de deuda no deben superar el 15% de los recursos corrientes provinciales, descontadas las transferencias a municipios.

Además, las operaciones con acreedores privados requieren la presentación de antecedentes ante el Gobierno nacional y el cumplimiento de determinados parámetros fiscales.