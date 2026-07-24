Teodelina: allanamientos por robos terminaron con un joven detenido

La Policía secuestró herramientas, autopartes, una bicicleta y prendas que habrían sido utilizadas en distintos delitos. Un joven de 19 años fue trasladado a la Alcaidía Departamental.
Teodelina24/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Efectivos de la Comisaría 7ª realizaron dos allanamientos en Teodelina, en el marco de una investigación por una serie de robos y hurtos denunciados durante los últimos días.IMG-20260723-WA0130

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron herramientas, autopartes, una bicicleta y prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas para cometer los delitos.

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Como resultado de los operativos, un joven de 19 años fue detenido y trasladado inicialmente a la dependencia policial. Posteriormente, por disposición de la Fiscalía interviniente, fue alojado en la Alcaidía Departamental.

En tanto, un segundo joven investigado fue notificado de la causa y recuperó la libertad, aunque continuará vinculado al expediente.IMG-20260723-WA0126

Los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su procedencia y la posible participación de los involucrados en los hechos denunciados.

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