Efectivos de la Comisaría 7ª realizaron dos allanamientos en Teodelina, en el marco de una investigación por una serie de robos y hurtos denunciados durante los últimos días.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron herramientas, autopartes, una bicicleta y prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas para cometer los delitos.

Como resultado de los operativos, un joven de 19 años fue detenido y trasladado inicialmente a la dependencia policial. Posteriormente, por disposición de la Fiscalía interviniente, fue alojado en la Alcaidía Departamental.

En tanto, un segundo joven investigado fue notificado de la causa y recuperó la libertad, aunque continuará vinculado al expediente.

Los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su procedencia y la posible participación de los involucrados en los hechos denunciados.