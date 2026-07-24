La Liga Venadense de Fútbol retomará este fin de semana la actividad de las divisiones A y B, después de la postergación dispuesta por la final del Mundial. La programación comenzará el sábado 25 de julio y continuará el domingo 26, con partidos importantes tanto en la lucha por los primeros puestos como en la pelea por ingresar a las zonas de clasificación.

En la máxima categoría, Racing Club de Teodelina llegará como líder con 30 puntos. Studebaker y Teodelina FBC aparecen como escoltas con 28, mientras que Juventud Pueyrredón, Sportivo Carmelense y Unión y Cultura acumulan 26 unidades. La diferencia entre los seis primeros mantiene abierto el desarrollo de la competencia.

La fecha anterior dejó la victoria de Juventud Unida por 3-0 frente a Sportivo Rivadavia y el triunfo de Teodelina FBC por 3-2 sobre Sportivo Carmelense. Además, Atlético San Martín derrotó 2-1 a Juventud Pueyrredón, mientras que Sportivo Sarmiento y Studebaker igualaron 2-2.

Por otro lado, Deportivo San Jorge y Racing Club empataron 1-1, Jorge Newbery de Venado Tuerto venció 1-0 a General Belgrano y Unión y Cultura se impuso 2-1 ante Atlético Peñarol. Atlético Elortondo tuvo jornada libre.

La nueva fecha de la A comenzará el sábado con Juventud Pueyrredón-Sportivo Sarmiento. El domingo se disputarán Racing-General Belgrano, Juventud Unida-Teodelina, Atlético Elortondo-Sportivo Rivadavia, Jorge Newbery-Unión y Cultura, Studebaker-Deportivo San Jorge y Sportivo Carmelense-Atlético San Martín. Peñarol quedará libre.

En la tabla de goleadores, Jonatan Varela, de Sportivo Rivadavia; Gonzalo González, de Racing; y Lautaro Montaña, de Juventud Unida, encabezan la clasificación con ocho tantos. Federico Fernández, Bernardo Lorenzetti y Adrián Yagusieczko suman seis.

En la División B, Central Argentino lidera la Zona 1, seguido por Centenario. Ambos se enfrentarán el domingo en Venado Tuerto. En la Zona 2, Ciudad Nueva ocupa la primera posición y recibirá el sábado a Sportivo María Teresa, uno de sus principales perseguidores.

También habrá presencia de los equipos de Villa Cañás. Independiente enfrentará a Sportivo Avellaneda en la cancha de Sportsman, mientras que Sportsman visitará a Defensores Talleres. Ambos encuentros se disputarán el sábado.

La fecha había sido suspendida porque la Liga consideró que la final del Mundial afectaría la concurrencia y la recaudación de las instituciones. Superado ese paréntesis, el torneo volverá con varios cruces directos que pueden modificar las posiciones en las dos categorías.