El futuro de Julián Álvarez volvió a ocupar un lugar central en el mercado de pases europeo. Arsenal aparece como el principal destino posible para el delantero argentino en caso de que decida abandonar el Atlético de Madrid.

Según informó el diario AS, sobre la base de una publicación de The Times, el equipo dirigido por Mikel Arteta estaría dispuesto a ofrecer alrededor de €100 millones y sumar a Viktor Gyökeres como parte de la operación. Sin embargo, hasta el momento no se informó sobre una propuesta formal presentada ante el club español.

En el Atlético de Madrid la intención inicial es mantener al atacante argentino, cuyo contrato se extiende hasta 2030. No obstante, la dirigencia podría evaluar una negociación con Arsenal si el futbolista manifiesta que quiere salir y la propuesta resulta conveniente.

La posible inclusión de Gyökeres sería uno de los puntos centrales. El delantero sueco permitiría al conjunto conducido por Diego Simeone contar inmediatamente con un reemplazante para Julián, además de recibir una importante cantidad de dinero.

La situación es diferente con el Barcelona. El Atlético no pretende reforzar a un rival directo de la Liga española y sostiene que el club catalán debería pagar la cláusula de rescisión, fijada en €500 millones, para contratar al argentino.

Aunque Arsenal aparece como la alternativa con mayores posibilidades, la operación todavía se encuentra en el terreno de las versiones. Además, medios españoles aseguran que Julián preferiría continuar en España antes que regresar a Inglaterra, donde jugó para Manchester City entre 2022 y 2024.

Por ahora, el Atlético cuenta con el delantero para comenzar la preparación de la nueva temporada. Las conversaciones que mantengan el jugador y la dirigencia serán determinantes para saber si el interés del Arsenal se transforma en una negociación concreta.