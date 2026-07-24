El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca ampliar la cantidad de contribuyentes que pueden ingresar al Sistema Simplificado de Ganancias.

La propuesta elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al régimen. Según el oficialismo, el objetivo es facilitar la regularización de fondos y alentar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera del circuito formal.

El proyecto lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La intención del Gobierno es que la iniciativa sea tratada durante la primera semana de agosto y pueda quedar sancionada antes de finalizar ese mes.

Sin embargo, el oficialismo deberá negociar con otros bloques para alcanzar el número necesario para iniciar la sesión y aprobar la reforma. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados, mientras que se necesitan 129 legisladores presentes para abrir el recinto.

En ese escenario serán fundamentales las conversaciones con la Unión Cívica Radical, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas.

La discusión podría tener impacto en contribuyentes de todo el país, incluidos comerciantes, profesionales y pequeños empresarios del sur santafesino que estén en condiciones de acceder al régimen simplificado. Los detalles definitivos dependerán de las modificaciones que pueda recibir el proyecto durante el debate parlamentario.