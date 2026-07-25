Javier Milei y Fátima Florez habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor después de más de dos años de su separación pública.

La información fue revelada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM. El conductor aseguró que se comunicó con la imitadora y que ella le confirmó que retomaron la relación hace aproximadamente seis meses.

Durante el programa, las panelistas señalaron que Milei y Florez habrían mantenido el vínculo alejado de la exposición pública. También indicaron que durante el verano compartieron varios fines de semana en la Quinta Presidencial de Olivos, aunque este dato no fue confirmado oficialmente por el entorno del mandatario.

“Tenemos nuevamente primera dama”, expresó De Brito al anunciar la reconciliación. La frase fue utilizada por el periodista en tono televisivo, ya que el cargo de primera dama no constituye una función pública formal.

Milei y Florez habían iniciado su relación en 2023, durante la campaña presidencial. En abril de 2024, el mandatario comunicó la separación a través de sus redes sociales y explicó que las obligaciones laborales de ambos dificultaban la continuidad de la pareja.

Desde entonces surgieron diferentes rumores sobre encuentros privados y una posible reconciliación. En junio de 2025, distintos programas de espectáculos ya habían informado sobre una visita de la artista a la residencia de Olivos, aunque en aquel momento ninguno de los protagonistas había confirmado que nuevamente estuvieran en pareja.

La novedad difundida en LAM representa la primera confirmación atribuida directamente a Florez, aunque por el momento ni ella ni el Presidente realizaron un anuncio público en sus redes sociales.