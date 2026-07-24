El presidente Javier Milei viajará este viernes por la noche a San Pablo, donde desarrollará durante el sábado una agenda que combinará actividades institucionales con su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal de Brasil.

La actividad central comenzará cerca de las 9 en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Allí será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con una ceremonia de honores militares.

Durante el acto, Milei recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, considerada la máxima distinción otorgada por el Estado paulista. También estará presente el alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes.

Luego de la ceremonia, el mandatario argentino mantendrá una reunión de trabajo con De Freitas, Nunes y el senador Flávio Bolsonaro. De acuerdo con la agenda difundida, durante el encuentro se abordarán temas vinculados con la relación bilateral y la cooperación con el Estado de San Pablo.

La visita continuará en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde Milei participará de la Convención Nacional del Partido Liberal. El encuentro partidario servirá para impulsar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, quien buscará competir contra el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro

El viaje no incluirá un encuentro con el expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario. El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes rechazó una solicitud presentada por la defensa para autorizar la visita del mandatario argentino.

La Justicia brasileña dispuso que Bolsonaro no podrá recibir visitas de carácter político o electoral. Durante 30 días solamente podrá mantener encuentros con sus abogados y profesionales de la salud.

El expresidente fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por su participación en un plan destinado a impedir la asunción de Lula da Silva después de las elecciones de 2022.

El viaje genera interés para la región porque Brasil continúa siendo un socio estratégico para la Argentina. En junio de 2026 fue el país con mayor intercambio comercial con el mercado argentino y también representa uno de los principales destinos de distintas producciones santafesinas, entre ellas los productos lácteos.