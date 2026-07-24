Las seccionales santafesinas de UPCN y ATE aceptaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial para los trabajadores de la administración pública central.

La decisión fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, luego de las votaciones realizadas por ambas organizaciones gremiales. La propuesta obtuvo un 69 % de aceptación entre los afiliados de UPCN y un 61 % en ATE.

El acuerdo comprende el período julio-diciembre de 2026 y establece aumentos mensuales calculados sobre los salarios de junio. El esquema porcentual alcanza un acumulado del 10,1 % durante el segundo semestre.

Cómo se aplicarán los aumentos

La propuesta establece:

Julio: aumento del 2 % y un mínimo garantizado de $80.000.

Agosto: incremento del 1,8 % y un mínimo de $100.000.

Septiembre: suba del 1,7 % y un mínimo de $100.000.

Octubre: aumento del 1,6 % y un mínimo de $130.000.

Noviembre: incremento del 1,5 % y un mínimo de $130.000.

Diciembre: suba del 1,5 % y un mínimo garantizado de $180.000.

Los incrementos tendrán incidencia sobre el aguinaldo. Según informó el Gobierno provincial, la aplicación de los mínimos permitirá que una parte mayoritaria de los empleados alcance una mejora de hasta el 15,5 % durante el semestre.

La Provincia sostuvo que, al sumar las mejoras otorgadas durante la primera mitad del año, determinados trabajadores podrían alcanzar un incremento anual del 36 %. La cifra dependerá de la categoría, el salario y la aplicación de los pisos garantizados.

Revisión del primer semestre

El acuerdo también contempla una revisión de los aumentos correspondientes al primer semestre de 2026.

El Gobierno informó que analizará los casos de los trabajadores que no hayan alcanzado una mejora del 17,1 %, porcentaje atribuido a la inflación acumulada durante ese período. Las diferencias serán abonadas mediante una planilla complementaria.

La aceptación de UPCN y ATE permite cerrar la negociación salarial de la administración central provincial para lo que resta de 2026.